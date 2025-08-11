Tom Jones, un icono sobre el escenario más allá del tiempo

El escenario de CMF será ocupado esta noche por un cantante legendario, un mito viviente que lleva seis décadas ocupando portadas y conquistando corazones, de Gales a Las Vegas, de Nueva York a Chiclana. Con más de seis décadas de trayectoria, este artista galés de 84 años sigue deslumbrando al público con una voz que desafía el paso del tiempo

El concierto de esta noche se alza como una cita estival ineludible, fusionando música, gastronomía y naturaleza con el mar como telón de fondo El entorno de Sancti Petri, entre pinares y vistas costeras, promete una atmósfera mágica donde las melodías de Tom Jones resonarán bajo el cielo estrellado, en un contraste perfecto entre nostalgia y energía renovada

Tom Jones, cuya fama despegó en los años 60 con clásicos como It’s Not Unusual, Delilah o Sex Bomb, ha vendido más de 100 millones de discos y sido condecorado con un título de caballero, consolidándose como una leyenda viva de la música. Lo verdaderamente sorprendente es que, a sus 84 años, mantiene la energía, la pasión y ese dominio escénico que solo los grandes posee

Los asistentes pueden aguardar una velada vibrante donde se alternarán los éxitos que han marcado generaciones con nuevas interpretaciones llenas de alma. Con una producción de primer nivel y la voz aún prodigiosa de Jones, el público está ante una experiencia irrepetible

Sir Tom Jones no es una figura nostálgica, sino un titán de la música que sigue desafiando expectativas. Con una carrera que comenzó en los años 60 y una voz intacta tras más de seis décadas de éxitos, su presencia sigue siendo arrolladora. Clásicos tan universales como It’s Not Unusual, Delilah o Sex Bomb no solo resuenan, sino que cobran nueva vida en su voz llena de matices y emoción

La puesta en escena ha sido diseñada para magnificar su poderosa presencia. Se espera que el repertorio combine sus icónicos hits con versiones reinventadas y posibles sorpresas, todo ello envuelto en una producción cuidada y elegante.

La conexión entre artista y público promete ser intensa: desde el primer compás, Tom Jones tiene el don de vincularse a todos, sin importar la edad o el origen, con una pasión que trasciende el tiempo. Este concierto no es solo un espectáculo: es un testimonio de que la música de calidad es inmortal.