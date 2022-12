Los técnicos municipales valoraron el centro de salud de Los Gallos por 800.000 euros más

El alcalde de Chiclana, José María Román, valoró positivamente el anuncio por parte de la Junta de Andalucía de la remisión al Ayuntamiento de un borrador de convenio para la adquisición del centro de salud de Los Gallos. En este sentido, el regidor chiclanero mostró su alegría “porque, a falta de unos días para que se cumplan cuatro años de convenio firmado entre ambas partes, la Junta de Andalucía ha tenido a bien anunciar la compra del centro de salud de Los Gallos”.

No obstante, el alcalde indicó que “estamos ahora en una espera prudente, porque no conocemos qué dice el documento”. “Lo que sí sorprende es la valoración económica de 1,9 millones de euros, según he leído en prensa porque no tenemos comunicación oficial al respecto, porque la valoración que a nosotros nos hicieron los técnicos municipales era de 2,7 millones”, comentó José María Román, quien añadió que “vamos a ver qué es lo que dice el documento que nos debe remitir la Junta”.

“Estamos hablando de un asunto importante, pero más importante si cabe es que la Junta de Andalucía se ponga a trabajar para la construcción del centro de salud de La Cucarela”, manifestó el alcalde, quien añadió que “cobrar por un centro de salud construido y operativo es importante, pero es mucho más importante para la ciudadanía que, ante el crecimiento poblacional, se construya ya el nuevo centro de salud en la zona de La Banda”.