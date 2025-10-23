El Teatro Moderno de Chiclana se traslada a los cabarets del siglo XX de la mano de Pía Tedesco

La cantante argentina presenta un espectáculo basado en la Chanson Francesa y el legado literario de Bertolt Brecht y Kurt Weill

Organizado por la Fundación Fernando Quiñones, es de entrada gratuita

El Teatro Moderno de Chiclana acoge el 10 de diciembre el concierto de Marassi

Detalle del cartel de este espectáculo.
Detalle del cartel de este espectáculo.

La cantante, actriz y compositora argentina Pía Tedesco presenta este sábado, 25 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Moderno de Chiclana un espectáculo basado en la Chanson Francesa en el que recorre la música teatral de Bertolt Brecht y Kurt Weill, un viaje por los cabarets del siglo XX en el que estará acompañada por el pianista Néstor Ballesteros y la contrabajista Alejandra López.

La propuesta, que llega de la mano de la Fundación Fernando Quiñones en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana y la Diputación de Cádiz, es de carácter gratuito. Así, las personas interesadas en asistir pueden adquirir las invitaciones a través de la plataforma digital www.tickentradas.com.

A comienzos del siglo XX, el cabaret no fue sólo entretenimiento sino un laboratorio artístico, un foro político y un espacio de resistencia cultural. En una Europa sacudida por guerras, revoluciones y transformaciones sociales, emergió como un santuario para las voces críticas, los cuerpos disidentes y las almas creativas que desafiaban el statu quo. Este concierto escénico se inspira en aquel espíritu fundacional, con una puesta en escena que homenajea el universo provocador y refinado del cabaret literario.

En el corazón del repertorio, brillan las icónicas colaboraciones entre Bertolt Brecht y Kurt Weill, cuyo legado marcó para siempre la historia del teatro político y la música popular. Obras como 'La ópera de los tres centavos' o 'Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny' no sólo redefinieron la estética del siglo XX, sino que abrieron un espacio para repensar las relaciones entre arte, poder y sociedad.

La interpretación y destreza vocal de Tedesco, junto a la de sus excelentes músicos, ofrece una lectura contemporánea y profundamente emocional de las canciones de Weill, combinando la sofisticación musical con una entrega escénica cargada de poesía y sentido crítico.

El concierto transportará al público a las atmósferas de Berlín, París y Viena, ciudades que fueron cuna de una nueva sensibilidad artística, donde convergieron los movimientos de vanguardia, las poéticas urbanas y las primeras luchas feministas modernas. Este proyecto se propone como un acto de memoria, de belleza y de vigencia histórica.

También te puede interesar

Lo último

stats