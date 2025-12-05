El Teatro Moderno de Chiclana, sede el 13 de diciembre del XXXII Festival de Villancicos

La trigésimo segunda edición del Festival de Villancicos se celebra el próximo 13 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Teatro Moderno. Un evento organizado por el Coro Babel de la iglesia de San Sebastián y cuyos beneficios irán destinados a la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’, de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Así lo anunciaron el teniente de alcalde, Francisco José Salado, quien compareció en rueda de prensa junto al representante de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Andrés Alcántara.

Las personas interesadas en disfrutar de este espectáculo podrán comprar las entradas en Óptica La Vega y el precio es de cuatro euros. Los grupos que actuarán junto al Coro Babel serán el Coro Génesis, la Agrupación Coral Nuestra Señora de los Remedios junto a la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, el coro ‘La Familia’ de la Parroquia de San Telmo, el Grupo Armonía, la Coral Polifónica Sancti Petri, el Coro de Campanilleros Virgen del Carmen de San Fernando, el Coro de Campanilleros del Centro de Mayores Santa Ana e Isabel Posada.

Francis Salado agradeció a los coros su participación en esta causa solidaria, invitando a la ciudadanía a acudir a esta tradicional cita navideña, en la que podrá disfrutar de “buena música y buen ambiente, y todo para la campaña de Ningún Niño sin Juguetes”.

Por su parte, Andrés Alcántara dio las gracias al Coro de Babel por su implicación durante tantos años, así como a los grupos que toman parte. También aprovechó la ocasión para invitar a la ciudad a llenar el Teatro Moderno en este evento.