El Teatro Moderno de Chiclana acoge el jueves el espectáculo ‘Carmen’

El Teatro Moderno acoge el jueves, a partir de las 21.30 horas, el espectáculo ‘Carmen’. Así lo anunció la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el director musical y de producción, Sebastián Heredia; por el director de escena, Darío Galo, y por la protagonista, Ana Cadaval. La asociación musical chiclanera Armonía Musitum será protagonista en esta versión de la ópera de Gerorges Bizet, cuando se cumplen 150 años de su estreno, en la ópera cómica de París, y de la muerte, poco después, del joven compositor.

Susana Rivas declaró que se trata de una obra que se sale de lo convencional y que forma parte de la programación preparada para el verano, “en la que se ha dado un peso especial a la lírica, con espectáculos de zarzuela y ópera”. Además, destacó que ofrecerá al público algo diferente, en un escenario abierto, por lo que invita a toda la ciudadanía a disfrutar de este espectáculo.

Por su parte, Sebastián Heredia agradeció al Ayuntamiento, a la Asociación de Vecinos Antonio Machado y a la Escuela Municipal de Teatro, el apoyo prestado para esta producción que se ofrece bajo una escenificación accesible y cercana al público, con una cuidada iluminación, vestuario y recursos audiovisuales, en una creación que ha contado con la participación de voluntarios, dada su complejidad.

Además, Darío Galo explicó que esta obra cuenta dos historias. La de Carmen y la de una compañía de artistas que montan la obra. Ana Cadaval presentó al elenco de personajes, explicado que Carmen, su personaje, simboliza la libertad, la pasión, la fuerza y la rebeldía.

En 1875, el estreno de esta célebre partitura, creada sobre la novela original de Prosper de Merimée, escandalizó a la sociedad parisina, pero, hoy en día, constituye uno de los títulos imprescindibles del repertorio operístico internacional. Las localidades de esta función ya pueden adquirirse, a precios populares, a través de la plataforma tickentradas o en las taquillas del teatro.

Armonía Musitum retoma este clásico bajo el formato especial de Ópera Abierta, sin orquesta en directo, pero con una cuidada puesta en escena y coreografía concebida para la ocasión.