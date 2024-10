Surf y sostenibilidad se unen en La Barrosa con la Liga Surfingkids y la Liga Junior Series

Este fin de semana, la playa de La Barrosa en Chiclana se convirtió en el epicentro del surf juvenil con la celebración de un emocionante doble evento: la Liga Junior Series y la Liga SurfingKids 2024. Organizado por el CLUB SURF ON y con la colaboración de la Federación Española de Surfing (FESurfing), este evento reunió a más de 100 jóvenes promesas del surf procedentes de diversos puntos del país. Las condiciones excepcionales de las olas y el clima soleado con vientos moderados proporcionaron el escenario ideal para una competencia repleta de talento, entusiasmo y compañerismo.

La competición, que se desarrolló entre el viernes 18 y el sábado 19 de octubre, fue dividida en varias categorías que abarcaron desde Sub 10 hasta Sub 18, tanto en ramas masculinas como femeninas. Los surfistas demostraron un altísimo nivel técnico y una notable capacidad para manejar las olas de la palya de La Barrosa, que se presentaron consistentes durante todo el fin de semana. Entre los momentos más destacados, Daniel Roman Navarro se proclamó campeón de la categoría Sub 18 Masculino con un impresionante puntaje de 15.83, tras una disputada final contra Álvaro de la Fuente, quien se quedó a tan solo 1.23 puntos de diferencia. El tercer lugar lo ocupó Alejo Linares, seguido de Fernando Ibarra García.

En la categoría Sub 18 Femenino, la joven Daniela Alonso Roman volvió a brillar, alzándose con la victoria con una puntuación de 12.34. En un reñido segundo puesto quedó Ane Santamaría San Sebastián, mientras que Nora Álvarez y Laine Fernández completaron el podio en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Los surfistas más jóvenes no se quedaron atrás en cuanto a espectáculo. En la categoría Sub 12 Masculino, Gael Rivera dominó las olas con determinación, llevándose el primer puesto con una destacada actuación. Carla Mendez, en Sub 12 Femenino, también se hizo con la victoria tras una competencia muy ajustada, mientras que en la categoría mixta Sub 10, el campeón fue Leo Casqueiro, quien demostró gran destreza a pesar de su corta edad.

El evento no se limitó solo a la competición deportiva. Uno de los aspectos más destacados fue la apuesta por la concienciación medioambiental, llevada a cabo en colaboración con ECÓLATRAS-ECOSURFING y la PATA NEGRA SURF SCHOOL. Durante el evento, se organizaron charlas educativas lideradas por John Palacios, enfocadas en la protección del medio ambiente y la importancia de cuidar los ecosistemas marinos. Estas actividades culminaron con una limpieza de la playa, en la que participaron tanto competidores como espectadores, recogiendo y anotando diversos agentes contaminantes. Esta iniciativa no sólo mejoró la estética del entorno natural, sino que también fue clave para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de preservar los océanos.

La gran acogida de este evento fue posible gracias al apoyo de patrocinadores como ION, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana, que jugaron un papel crucial en la organización y éxito de la competición. Además, empresas del sector surf como SLIDE, CREATURE, REEF, RIDER, IPANEMA y NICOBOCO también contribuyeron como sponsors del evento. La colaboración de diversas entidades, entre las que se destacan PYRAMID, THE WAVE DIAREICT, FLOW SURF CENTER, GLASSY, KORPORATIVO, BAAL, y KITESURF CHICLANA, fue fundamental para el desarrollo de las actividades.

El doble evento de la Liga Junior Series y la Liga SurfingKids 2024 dejó como saldo un fin de semana cargado de emoción y deporte, además de consolidar a La Barrosa como un referente para el surf juvenil en España. El éxito de la competición, las excelentes condiciones del mar y el nivel técnico de los jóvenes surfistas auguran un futuro prometedor para este deporte en las nuevas generaciones.

Con la combinación de deporte, concienciación medioambiental y un fuerte apoyo comunitario, esta competición reafirmó la importancia de eventos como este, que no promueven unicamente el surf a nivel juvenil, sino también la preservación de los entornos naturales en los que se practica este deporte.