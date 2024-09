La subdelegada del Gobierno se interesa por las necesidades del centro Adacca de Chiclana

Los tenientes de alcalde, María Ángeles Martínez Rico y Francis Salado, acompañaron este miércoles a la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, en su visita a las instalaciones de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca) en la urbanización Los Gallos. Allí conoció de primera mano el trabajo que los profesionales y voluntarios llevan a cabo, así como las necesidades de este espacio para un mejor funcionamiento.

“Es una satisfacción poder visitar este centro en Chiclana, que trabaja con personas con daño cerebral adquirido”, declaró Blanca Flores, quien resaltó “la labor fundamental de sus profesionales, no solamente para los usuarios, sino también para el entorno que les rodea, fundamentalmente sus familias”.

Sobre esta visita, la subdelegada explicó que “queríamos conocer el centro y sus necesidades en materia de infraestructuras, equipamientos y recursos humanos, con el objetivo de ver qué tipo de ayuda podemos proporcionar desde los distintos ministerios”, para recalcar “la necesaria ampliación del número de plazas y de las instalaciones”.

Por su parte, María Ángeles Martínez Rico agradeció a Blanca Flores su presencia y puso de relieve también la labor de los profesionales. “Cada vez son más las necesidades de este centro, porque se va incrementando el número de pacientes y, sobre todo, son más jóvenes, por lo que hay que ir adaptando el personal y las herramientas a las nuevas necesidades”, detalló.

Finalmente, la presidenta de Adacca, Ana María Pérez, puso el énfasis en la importancia de esta visita. “Existe una demanda importante de personas con daño cerebral que no podemos darle cobertura, al no tener espacio. Además, también hay una necesidad grande para personas en residencia, porque son muchos chicos jóvenes que no pueden ser atendidos por sus familiares y están esperando en los hospitales que haya una plaza libre”, indicó, para ello, dijo “es fundamental que podamos obtener ayudas para la construcción de la tercera fase del centro”.