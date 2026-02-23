Soledad Verdugo, José María Ávila, Bar Luis y Coral Polifónica Sancti Petri, Insignias de Oro de Sancti Petri

Soledad Verdugo Baro, José María Ávila Fornell, Bar Luis y Coral Polifónica Sancti Petri recibirán la Insignia de Oro de Sancti Petri 2026 con motivo de la celebración del acto institucional del Día de Andalucía, que se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, a partir de las 11.30 horas, en el Teatro Moderno.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha destacado que, “un año más, el Ayuntamiento rinde homenaje a entidades y personas destacadas y conocidas de la localidad, que han trabajo de forma activa para el desarrollo de la ciudad en diferentes ámbitos. Todos ellos se han convertido en referentes para muchos chiclaneros por su dedicación y esfuerzo, lo cual es razón más que suficiente para que, con motivo del Día de Andalucía, reciban el reconocimiento de la ciudad de Chiclana

Soledad Verdugo Baro

Soledad Verdugo.

Proveniente de una familia numerosa de siete hermanos, desde temprana edad, fue testigo del espíritu solidario que caracterizaba a su familia.

Casada con Antonio, madre de dos hijos y abuela de dos nietos, ha sabido compaginar su vida familiar con una intensa labor social y comunitaria. Durante veinte años ha pertenecido a Cáritas Parroquial, donde desarrolló una labor silenciosa pero profundamente transformadora.

Más tarde, se desvinculó de esta entidad para promover junto a un grupo de amigos y colaboradores la iniciativa denominada ‘La Cadena Solidaria’, que se ha consolidado como una red eficaz de apoyo, siempre en coordinación con los Servicios Sociales y otras entidades u organizaciones.

José María Ávila Fornell

José María Ávila.

La vinculación de este chiclanero con el trabajo comenzó de manera temprana. A los 15 años decidió dejar los estudios para incorporarse plenamente a la empresa familiar, Ávila Fornell SA, dedicada a la alimentación animal. En 1995, tras una escisión empresarial, fundó José María Ávila Fornell SL, iniciando una nueva etapa marcada por la expansión y la diversificación. Bajo su dirección, la empresa experimentó un notable crecimiento con la apertura de almacenes en distintas localidades, tiendas especializadas en animales de compañía y clínicas veterinarias. Con la incorporación de sus hijos al proyecto, la compañía evolucionó significativamente, apostando de forma decidida por el sector de los animales de compañía y consolidándose como un referente provincial.

En la actualidad, el grupo desarrolla su actividad a través de sus distintas líneas: Mascotas Ávila, Clínicas Ávila y Piensos Ávila. Asimismo, cuenta con clínicas veterinarias, un hospital veterinario 24 horas y un centro de especialidades veterinarias.

Paralelamente a su actividad empresarial, José María Ávila Fornell ha mantenido un firme compromiso con el asociacionismo y el tejido económico de la provincia.

Bar Luis

Bar Luis.

Ubicado en el corazón de la Barriada de Santa Ana, constituye desde hace décadas uno de los establecimientos más emblemáticos de Chiclana. Su trayectoria, profundamente ligada a la vida social y laboral del municipio, lo ha convertido en un referente indiscutible de la hostelería local y en un punto de encuentro para generaciones de chiclaneros.

El negocio, regentado actualmente por Pedro Quiñones Díaz y Manuel Quiñones Díaz, es heredero directo del esfuerzo y la dedicación de sus padres, Luis Quiñones y Dolores Díaz, quienes levantaron un espacio que combinaba tienda de comestibles y bar, conocido especialmente por la venta de productos tradicionales como los chicharrones y la morcilla.

Su clientela, fiel y arraigada, reúne a numerosas familias que han pasado por el bar durante varias generaciones, también es punto de encuentro para profesorado, alumnado y familias de los centros educativos cercanos.

La trayectoria de Perico y Manolo, marcada por el trabajo constante desde su juventud y por un compromiso inquebrantable con su barrio y con Chiclana, ha consolidado al Café Bar Luis como un símbolo de identidad local.

Coral Polifónica Sancti Petri

Fundada en la primavera del año 2001, como resultado de una escisión de la Coral Ciudad de Chiclana, realizó su estreno ese mismo año con un concierto navideño en la Iglesia de San Antonio.

En 2007 impulsó la creación de la Asociación Cultural Musical Iro y pasó a formar parte de la Federación Provincial de Corales Gaditanas.

La Coral Polifónica Sancti Petri está integrada por un grupo diverso de personas, reflejo de la idiosincrasia abierta y acogedora de la ciudad, con distintas edades, trayectorias y profesiones, unidas por la pasión común por el canto polifónico.

Su repertorio destaca por su amplitud y riqueza estilística, abarcando composiciones corales representativas de los distintos períodos de la música polifónica, tanto sacra como profana, culta y popular, así como versiones de música ligera y jazz. Sus interpretaciones se realizan tanto “a capella”, teniendo como único instrumento la voz humana, como con acompañamiento de piano o junto a agrupaciones instrumentales.

Asimismo, ha participado en numerosos encuentros corales junto a agrupaciones de la provincia y de otras comunidades autónomas, fomentando el intercambio cultural y la convivencia musical.

A lo largo de estos 25 años, ha contado con la dirección de Juan Fernando Sempere, Feliciano López, Sebastián Heredia y Rafael Cepero, cuya dedicación ha contribuido decisivamente a su crecimiento y consolidación artística.

En la actualidad, tras un cuarto de siglo de trayectoria, la Coral mantiene entre sus filas a siete de sus miembros fundadores, junto a otros integrantes que se han ido incorporando con el paso del tiempo, todos ellos unidos por el compromiso y la pasión por el canto coral.