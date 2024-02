El alcalde de Chiclana entrega la Medalla de Plata de la Ciudad al CEIP José de la Vega por su cincuenta aniversario

El alcalde de la ciudad, José María Román, hizo entrega hoy de la Medalla de Plata de la Ciudad al CEIP José de le Vega Barrios, en reconocimiento a sus 50 años de historia. En este acto, estuvieron presentes miembros de la Corporación municipal; la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón; el director del centro, Tomás Ladrón de Guevara, y personas que forman o han formado parte de la comunidad educativa en este medio siglo de historia.

Tras comenzar con una representación teatral protagonizada por alumnos del centro escolar, que transmitía una pequeña reseña de la vida y obra de José de la Vega, José María Román entregó el diploma conmemorativo y la Medalla de Plata a su actual director.

En su intervención, el alcalde subrayó que “hoy no solo es un día de celebración para el colegio, sino para todo el barrio, porque hacemos entrega de esta merecida Medalla de Plata, que no puede ser de oro por cuestiones administrativas, pero como si lo fuera”. Y recordó que “el profesor José de la Vega viene de Bornos a Chiclana y consigue formar parte de un trío de ases, junto a Carmen Sedofeito y Serafina Andrades, que en tiempos de la Segunda República supieron acometer la transformación de esa educación antigua y religiosa hacia una formación integral y laica”, para agregar, posteriormente, que entonces “Chiclana era un municipio complicado en cuanto a la educación, porque los niños se quitaban del colegio sin terminar la formación académica adecuada”.

Tras estas palabras, José María Román quiso resalta “la labor de las personas que han estado al frente de la dirección del colegio, ya que son las encargadas de plasmar lo que la sociedad va demandando”, a la vez que informó que, “actualmente, este cuenta con más de 500 alumnos, 39 docentes y 10 profesionales no docentes, además de una AMPA muy activa y actividades extraescolares, aula matinal y comedor”.

Por otro lado, también destacó su aportación a la transformación de esta zona de La Banda y de Chiclana en general. “Hay un arco educativo formado por cuatro colegios y dos institutos, que pone de manifiesto el esfuerzo que se hizo en su momento para que la educación pública llegase a La Banda, junto al CEIP Isabel La Católica y El Trovador”, dijo, para agregar que “la auténtica transformación de La Banda y sus familias tiene que ver con este arco educativo y, por antigüedad, con el CEIP José de la Vega”.

Por último, el regidor municipal, afirmó que, “más allá del reconocimiento institucional, hoy se le está dando ese cariño y afecto por parte de toda la zona de Panzacola, porque hablamos de un centro que ha sido vanguardia en muchos aspectos. El profesorado ha sabido perfectamente a que la formación académica había que sumarle un amplio abanico de actividades extraescolares, que llegaban a esa formación integral del alumnado y que hace a la persona mejor y con mayor capacidad de integración social”.

Por su parte, Tomás Ladrón de Guevara dio las gracias al Ayuntamiento de Chiclana por el reconocimiento, así como al profesorado, personal no docente y alumnado que ha pasado durante estos más de 50 años por el José de la Vega. “Un colegio no deja de ser un centro de muchas relaciones y donde los niños aprenden a convivir”, comentó y animó a las administraciones y familias a invertir en este, “ya que no solo se invierte en unas instalaciones, sino también en barrios y en el futuro de las personas”.

El director recalcó que no se debe olvidar que “el área de influencia de nuestro colegio es muy amplio, que abarca desde el río Iro hasta el límite del término municipal con Puerto Real, ya que tenemos un servicio maravilloso de transporte escolar”.

Finalmente, Ana Bertón felicitó al CEIP José de la Vega por este 50 aniversario e indicó que “el centro vino a revitalizar y llenar de alegría el barrio de Panzacola. Este reconocimiento no es solo un testimonio del tiempo que ha pasado, sino también del esfuerzo incansable, del compromiso y de la pasión de todos aquellos que han contribuido al crecimiento y al éxito de esta institución”.

CEIP José de la Vega Barrios

Hay que recordar que el CEIP José de la Vega Barrios se acabó de construir el verano de 1972, convirtiéndose en uno de los centros con mejores instalaciones para desempeñar la enseñanza en la localidad. Contaba con un equipo de profesores joven, pero con una enorme ilusión por la enseñanza y por el gran proyecto que le esperaba, bajo la dirección de José Luis Vivas.

Tras 50 años, el centro ha aumentado considerablemente el número de profesores, en las aulas se ha pasado de 50 alumnos que había en esos primeros años a tener 25. Mención especial merece la Asociación de Madres y Padres de Alumnos que, gracias a su colaboración, ha permitido que el colegio haya podido lograr tener una Banda de Música, una Rondalla, la primera fotocopiadora, conferenciantes a cargo de personalidades de renombre, fiestas de fin de curso, etcétera.