El Sindicato de Policia Local de Chiclana UPLB hace un balance de la época estival incidiendo que han existido "muchas y graves deficiencias" en muchos aspectos esenciales para el funcionamiento, organización y planificación de la Policia, "tratándose de la temporada alta chiclanera y empeorando aún más cada año".

El Sindicato UPLB sintentiza y hace constar sus quejas durante la temporada estival. En primer lugar, señala que durante todo el verano y a día de hoy "las comunicaciones a través de las emisoras de radio que usa toda la Policía son un desastre total, no funcionan correctamente y siguen aún con graves anomalías que están poniendo en riesgo la seguridad de los policías y de las personas que tienen que atender a diario". En este sentido, indica que "no se entiende que la empresa concesionaria de este servicio siga sin ofrecer una solución real a este grave problema y que la Jefatura no cese en su exigencia urgente para la definitiva reparación. Cualquier día debido a esto se puede lamentar un incidente de índole mayor, como el ocurrido durante este verano en la madrugada del 13 agosto, donde en mitad de una identificación policial debido a un vehículo conduciendo de forma temeraria los policías intervinientes tuvieron sus emisoras de radio sin señal, no pudiendo pedir apoyo de otros compañeros y donde finalmente tuvieron que detener a tres personas por resistencia grave, empleando la fuerza y poniéndose en grave peligro la integridad de los policias".

El sindicato policial manifiesta que otra deficiencia grave ha sido que durante todo el verano "los vehículos de patrulla han estado en pésimas condiciones, no pudiéndose ni tan siquiera ser lavados ya que no se disponía de vehículos para ser sustituidos, mientras se realizaba la labores de limpieza pertinentes. En algunos momentos se ha dispuesto de tan solo cuatro vehiculos patrullas rotulados para toda Chiclana, completamente sucios y todo ello en plena pandemia si ni tan siquiera con la mínima higiene. Se ha dado la circunstancias de que policías uniformados han tenido que patrullar en vehiculos de paisano porque no habia vehiculos rotulados oficiales". Añade que se dan las circunstancias igualmente debido "a la mala planificación y previsión en este sentido que en la actualidad se dispone de más vehículos de paisano que vehículos patrulleros. Inconcebible cuando a principios de verano se anunciara a bombo y platillo que llegarían coches nuevos para la Policía y que a dia de hoy no ha llegado ninguno, tan solo un vehículo 4x4 Rhinoquad, empleado para el servicio de patrulla por la arena de la playa y que sólo durante todo el verano ha estado operativo tres semanas aproximadamente ya que casi en la totalidad del tiempo ha estado averiado por defectos en el sistema de frenado. No pudiéndose por ello tampoco, realizar labores de seguridad municipal por la zona de costa".

Otro carencia muy grave, según el Sindicato de Policia Local de Chiclana UPLB, "es la realidad de la centralita telefónica de la policía encontrándose cada vez mas saturada y atascada de llamadas, en numerosísimas ocasiones se quedan llamadas si atender y sin posibilidad de ser gestionadas ya que los tiempos de esperas de las llamadas cada vez son mas duraderos. Inconcebiblemente por las caraterísticas de Chiclana que su Central telefónica se encuentra asignada a un único policía siendo totalmente insuficiente y que por lo general éste policía se encuentra en situación de segunda actividad, encontrándose desbordado de múltiples materias que atender al mismo tiempo como son; Todo tipo de llamadas externas e internas, tratamientos de todas las bases de datos, consultas a la DGT, aplicación informática de 112 emergencias, diferentes gestiones de coordinación y consulta de datos con la Guardia Civil, atención a las videocámaras de circulación del tráfico, atención a las videocámaras de vigilancia recinto de seguridad de la Policía y lo mas importante gestión de las emisoras de radios con cada una de las patrullas que componen el turno diario del servicio policial, entre otras funciones más".

Mas carencias que redunda en la seguridad, según el sindicatos, han sido que "las linternas de uso policial para la regulación de tráfico y de seguridad en el servicio nocturno están bajo mínimos. No se arreglan las linternas ni tampoco se reponen las que han sido cesadas por su inoperatividad".

Añade que los efectivos de policia cada vez son mas carente existe "una grave falta de personal tanto de policías como de oficiales, que ha sido objeto de denuncia y reclamación continua al equipo de gobierno por el Sindicato UPLB. Se han producido durante gran parte del verano en las incidencias comunicadas por los usuarios a la policía esperas importantes por no haber patrullas disponibles y así ha quedado descritos en los partes de trabajo de los diferentes turnos, siendo una irrespondabilidad y una mala gestión de la Jefatura la falta de previsión de los efectivos necesarios para todos los turnos de este verano, en especial para las noches entre semanas".

Referente a la convocotaria de nuevos policias que en la actualidad está anunciándose por el equipo de gobierno, UPLB manifiesta que ha tenido que "estar luchando por ella muchos años y siempre dilatándose los tiempos por factores inexplicables y de poco sentido común. En resumidas cuentas esta convocatoria de policías que todavia ni tan siquiera ha empezado el proceso de pruebas de selección y que tan sólo son para 10 policias nuevos en la plantilla de Chiclana, se calcula que como mínimos hasta mediados del año 2021 no podran ser nombrados los policías nuevos de turno libre y eso ajustándose mucho los plazos ya que existe la posibilidad, sí la indiferencia a esta merma sigue su curso, que sea casi a finales del año 2021 cuando estos policias sean nombrados funcionarios de carrera e incorporados a la plantilla".

Añade que "durante este verano ha de destacarse la triste paradoja que han habido menos patrulleros trabajando que durante la vigencia del estado de alarma y eso que la población en Chiclana y el movimiento total de vehiculos y personas se multiplica durante la epoca estival por cinco. Esta circunstancia de falta de personal y efectivos durante el verano lo ha denunciado UPLB y comunicado por escrito a la Jefatura y a la Delegación de Policia obteniéndose el silencio por respuesta y la indiferencia total a este tema".

Asegura que los recortes a la Policía en Chiclana son cada vez mayores en material, efectivos y en derechos a sus trabajadores. "Los policías no pueden pedir apenas días libres por falta de personal y el derecho esencial a los asuntos propios esta condicionado a la Orden expresa, cuanto menos irregular, de la Jefatura, otorgándose a un único policía por turno y tan solo de lunes a jueves existiendo agravios comparativos importantes y una sustracción clara de derechos esenciales de los trabajadores injustificadas por la falta de previsión indefinida de personal policial nuevo".

El Sindicato UPLB afirma rotundamente por último que la plantilla de la Policía está en continua reivindicación "por estas graves deficiencias y que solo es altavoz de la inmensa mayoría de los efectivos de policía de la plantilla de Chiclana, que cada vez esta más unida por lo que se le viene encima".