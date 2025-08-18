Más de sesenta cantaores participarán en el Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Chiclana de la Frontera’

El Ayuntamiento de Chiclana y la Peña Flamenca Chiclanera han puesto en marcha una nueva edición del Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Chiclana de la Frontera’, que se desarrollará entre el 6 de septiembre y el 1 de noviembre en la sede de la Peña Flamenca Chiclanera, sita en la calle Luna. Así lo anunció recientemente la delegada municipal de Participación Ciudadana, María Ángeles Martínez Rico, quien compareció en rueda de prensa junto al presidente de la entidad coorganizadora, José Manuel González ‘Mané’.

“Estamos hablando de un certamen muy consolidado y que cada año trae a la ciudad a artistas de un gran nivel, que nos deleita con su arte durante varias semanas seguidas” declaró Martínez Rico, quien agradeció a los integrantes de la Peña “su dedicación y esfuerzo para que el flamenco continúe con fuerza en el municipio”.

Por su parte, el presidente de este orgnaismo agradeció también al Ayuntamiento de Chiclana que “este concurso continúe celebrándose, porque lleva ya haciéndose desde 1972”. “Así, vamos a disfrutar de más de 60 cantaores de mucha calidad”.

Indicar que los días 6, 13, 20 y 26 de septiembre y 4, 11 y 18 de octubre se llevará a cabo la fase clasificatoria, mientras que la final será el 1 de noviembre. Podrán tomar parte todos aquellos cantaores mayores de 16 años, ya sean profesionales o aficionados.

Para ello, las personas interesadas tienen hasta el 1 de septiembre (o antes si se cubre el cupo máximo) para realizar su solicitud a través del correo electrónico p.flamencachiclanera@gmail.com o bien llamando a los teléfonos 670025673, 662521888, 626574839 o 629304104 entre las 19:00 y las 22:00 horas. En ambos casos, deberán facilitar nombre, DNI, nombre artístico (si lo tuviera), número de teléfono, dirección, fecha y lugar de nacimiento.

En cuanto a los premios, señalar que está compuesto por un primerpo denominado ‘José María Sarlio Chiclanita’, con trofeo y 1.500 euros; un segundo, ‘Juan José Jiménez Ramos, Tío José el Granaino’, con trofeo y 800 euros; un tercero, dotado de trofeo y 600 euros; un cuarto premio con trofeo y 400 euros; un quinto, con trofeo y 300 euros; así como un galardón al cantaor o cantaora menor de 25 años, dotado de trofeo y 300 euros.

Por otro lado, en cuanto a la dinámica del concurso, aclarar que tanto en la fase clasificatoria como en la final cada participante deberá interpretar tres cantes de los cuatro grupos en los que están divididos. Así, el grupo A está compuesto por Siguirilla, Toná, Martinete, Debla, Carcelera, Romance, Cabales, Liviana, Serrana y Cantes de Trilla; el grupo B por Soleá, Caña, Polo, Bulería, Bulería por Soleá, Tientos, Alboreá, Rondeña y Jabera, Cantes abandolao, Bamberas, Marianas; el grupo C por Cantinas, Caracoles, Romeras, Mirabrás, Alegrías, Tango, Jaleo y Rosa; y el grupo D por Farruca, Garrotín, Nanas, Granaína y Media Granaína, Malagueña, Petenera, Milonga, Vidalita, Fandango. Cartagenera, Taranto, Taranta y Minera.