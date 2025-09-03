“Sería una alegría que la Junta invirtiese en Chiclana el 5% de los 450 millones que ha anunciado para Jerez”

“Sería una alegría inmensa para los chiclaneros y chiclaneras que la Junta invirtiese en Chiclana solo el 5% de los 450 millones que el consejero Antonio Sanz ha anunciado para Jerez”. Con estas palabras, la primera teniente de alcalde, Ana González, ha valorado la reciente visita del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en la que se ha reunido con la alcaldesa y ha anunciado esta importante inversión en infraestructuras, equipamientos sanitarios y nuevos centros educativos, entre otras actuaciones.

La primera teniente de alcalde ha resaltado que “este anuncio por parte de Antonio Sanz se ha llevado a cabo en el marco de una reunión con la alcaldesa de Jerez, que ha sido muy parecida a la que llevó a cabo en su día con nuestro alcalde”. “Sin embargo, mientras que aquí solo hubo cordialidad y buenas palabras, sin hablar de inversión alguna para Chiclana, en Jerez sí ha anunciado que la Junta va a destinar 450 millones de euros”, ha comparado Ana González, quien ha indicado que “las necesidades de los dos municipios son muy similares, ya que en ambos es necesario invertir en materia educativa, sanitaria o infraestructuras”.

“Antonio Sanz dice que la Junta cumple con la ‘Agenda Jerez’, por lo que nosotros también creemos que es fundamental que se cumpla con la ‘Agenda Chiclana’, sobre todo, ahora que debe estar tramitando los presupuestos para el año 2026”, ha comentado González, quien ha recordado que “ya son ocho los años del PP en la Junta de Andalucía y, por tanto, no son nuevos en la administración autonómica, que cuenta con un presupuesto de 48.800 millones de euros en este 2025”. “Creemos que esta cantidad da para que el Gobierno de la Junta de Andalucía cumpla con todos los municipios andaluces, incluido Chiclana, sobre todo, después de tener un superávit de 5.500 millones de euros, que se dejaron de invertir”, ha recalcado.

Con todo ello, la primera teniente de alcalde ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía que apueste por infraestructuras tan importantes como la Ronda Oeste y la carretera de Los Barrancos, el nuevo instituto de Secundaria de La Barrosa, el cuarto centro de salud en La Cucarela o la mejora de los colegios acorde a las necesidades de los centros educativos, “atendiendo así a los problemas reales de los chiclaneros y chiclaneras”. “Vemos, presupuesto tras presupuesto, la ampliación de la depuradora o los nuevos Juzgados. Esperemos que no solo se vean en los presupuestos, sino que se ejecuten”, ha expresado González, quien ha añadido que “hablar de los gastos corrientes del funcionamiento y personal del tranvía no es hacerlo de inversiones para la ciudad, tal y como nos tiene acostumbrados la portavoz del PP. Y lo mismo sucede con los fondos europeos, que se canalizan a través de las comunidades autónomas”. “Esperemos que en el presupuesto de 2026 la Junta de Andalucía se incluya un 5 por ciento de los que ha anunciado para Jerez”, ha concluido.