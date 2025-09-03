Las 47 viviendas sociales de La Cucarela, en Chiclana, estarán terminadas la próxima primavera

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado este miércoles la nueva promoción de 47 viviendas sociales en régimen de alquiler en la calle Delicias, en la zona de La Cucarela, cuyas obras se iniciaron en septiembre del pasado año y que están previstas finalicen durante la próxima primavera.

En este sentido, hay que resaltar que el proyecto, cofinanciado con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea con los Fondos Next Generation EU, a través de la Junta de Andalucía, (un 35%) y el Ayuntamiento de Chiclana (un 65%), fue adjudicado a la empresa Construcciones Uxcar SL por un importe de 4.282.977,29 euros, mientras que el plazo de ejecución de las obras es de 20 meses. Así, el edificio, que se sitúa entre el callejón de las Delicias y las calles Pablo de Olavide y Puerto Real, albergará 47 viviendas sociales en régimen de alquiler, 58 plazas de garaje y 10 trasteros.

“Hace poco más de dos años entregamos 55 viviendas aquí cerca y actualmente estamos con dos promociones en esta zona de La Cucarela, la de 18 viviendas en régimen de venta que se entregarán este mismo año y ésta de 47 viviendas en régimen de alquiler, que estará finalizada en la próxima primavera, sin olvidarnos de las 26 viviendas de El Pilar y otras iniciativas como el Plan Ciconia”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “actualmente llevamos a cabo una inversión desde este Ayuntamiento de más de 13 millones de euros en materia de vivienda, de los que más de la mitad son recursos propios”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha destacado que “esta actuación posibilitará que 47 familias chiclaneras puedan encontrar solución al problema de falta de viviendas”. “Aunque son viviendas de protección oficial, eso no significa que sean de baja calidad, sino todo lo contrario, ya que cuenta con amplios espacios y materiales de calidad”, ha recalcado José María Román, quien ha destacado que “estamos abordando una política de vivienda fuerte, aunque insuficiente, ya que hace falta más recursos de otras administraciones, fundamentalmente de la Junta de Andalucía. Por ello, estamos intentando buscar fondos como ha sucedido con parte de los ingresos por la venta de una parcela hotelera que se han destinado a viviendas sociales”.

Por su parte, el jefe de la Oficina Municipal de Proyectos Urbanísticos, Juan Antonio de la Mata, ha destacado que “este proyecto hace público el espacio interior, ya que cuenta con un patio que se engalana. Así, no tenemos el tradicional patio interior, sino que va mucho más allá”.

Finalmente, el representante de la empresa Construcciones Uxcar SL, Adolfo Jiménez, ha alabado la apuesta del Ayuntamiento de Chiclana por la vivienda pública, “que permite un mejor acceso a la misma para la ciudadanía”.

Actuación prevista

Hay que resaltar que esta actuación ha supuesto la construcción de un edificio de tres plantas de altura sobre rasante y una bajo rasante. Las plantas baja, primera y segunda son de uso residencial, y un semisótano de garajes. Y en la planta de cubierta se ubica un castillete para el acceso a ésta, a través de la escalera central y de dos ascensores, así como el armario de las Instalaciones Comunes de Telecomunicación.

El edificio, que se ubica en una parcela de 1.673 metros cuadrados, se organiza en un bloque compacto, dando fachada a tres calles, aunque cuenta con un único acceso a las viviendas en el Callejón de las Delicias, donde se sitúan los cuartos de instalaciones y el acceso al patio central. Debido a que sólo existe un núcleo de escaleras para todo el edificio, los accesos a las viviendas se producen desde dos pasillos, a modo de galería, conformando y delimitando un patio central.

La distribución de las 47 viviendas queda de la siguiente forma: 15 viviendas en planta baja (12 de 3 dormitorios, 2 de 2 dormitorios y 1 de 1 dormitorio), 16 viviendas en planta primera (11 de 3 dormitorios, 4 de 2 dormitorios y 1 de 1 dormitorio) y 16 viviendas en planta segunda (3 de 3 dormitorios, 12 de 2 dormitorios y 1 de 1 dormitorio).