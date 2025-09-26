La segunda edición del torneo Chiclana Pádel Slam se celebrará del 1 al 4 de octubre
Los beneficios de las inscripciones irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer
Se desarrollará en el Club La Barrosa
Chiclana: Lucía López-Palanco: “Nuestro objetivo es mitigar el impacto de la enfermedad en pacientes y familiares”
La segunda edición del torneo Chiclana Pádel Slam se celebrará del 1 al 4 de octubre en las instalaciones del Club La Barrosa. Así lo anunciaron recientemente la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón; los responsables de la organización, Germán Braza, padre e hijo, y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Chiclana, Lucía López-Palanco.
Isabel Butrón agradeció la organización de un evento de estas características, sobre todo porque se trata de una competición benéfica, cuya recaudación irá destinada a la investigación contra el cáncer y a ayudar a enfermos y familiares. Además, destacó “el binomio tan importante que forman el deporte y la solidaridad en nuestra localidad”, animando a la ciudadanía a participar o a disfrutar como público de este campeonato.
Los responsables de la organización, Germán Braza padre e hijo, agradecieron el respaldo del Ayuntamiento y de todas las firmas que apoyan el torneo sea una realidad. Serán cuatro días en los que se respire pádel y solidaridad con jugadores en todas las categorías. El objetivo de la competición es que los participantes se sientan recompensados y pongan su granito de arena en la causa benéfica. Se espera una participación que supere los 140 palistas.
Por su parte, Lucía López-Palanco agradeció que esta competición sea a beneficio de la asociación que lidera, porque esos recursos van destinados “a ayudar y apoyar a las familias y a los enfermos de cáncer. Nos permite llevar a cabo nuestros programas de acompañamiento, así como las campañas de prevención”.
Los partidos se jugarán a tres sets y tomarán parte las categorías A, B, C y D, tanto en modalidad masculina como femenina. Las inscripciones deberán formalizarse a través del número de teléfono 681282824, con un precio de 25 euros.
En cuanto a los premios, estos oscilarán entre los 700 euros para el vencedor en la categoría A y 100 euros para los ganadores en la categoría C, así como material deportivo y otros productos, entre ellos, cenas en Santorini Beach.
