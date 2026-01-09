Sale a licitación el servicio de mantenimiento y mejora del alumbrado público de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana ha sacado a licitación el u y del sistema de telegestión municipal de Chiclana. De esta forma, la duración del contrato será de tres años, prorrogable por anualidades sin que la duración total del mismo, incluidas sus posibles prórrogas, pueda exceder de cinco. Y en cuanto al presupuesto base, este asciende de 1.056.442,78 euros anuales, IVA incluido.

De esta forma, una vez publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas interesadas en presentar sus ofertas deberán hacerlo antes de las 13.30 horas del 30 de enero, pudiendo encontrar toda la información al respecto en el siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Xhf5xFUj8%2BvECtSnloz%2BZQ%3D%3D.

Las instalaciones actuales comprenden 15.713 puntos de luz y 166 centros de mando, además de 160 farolas solares autónomas en distintas zonas del diseminado. Además, toda la red dispone de un sistema de telegestión en cabecera en los cuadros de mando y protección del alumbrado. “A través de este contrato tratamos de garantizar el mejor servicio a la ciudadanía, llevándose a cabo una rápida actuación en caso de avería y con el mejor mantenimiento posible”, indicó al respecto la delegada municipal de Mantenimiento Urbano y Energía, Mª Ángeles Martínez Rico.

De esta forma, el contrato incluye los trabajos y operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del alumbrado público, desde mantenimiento de equipos, líneas eléctricas, cuadros e instalaciones, reparación de averías, reposición de lámparas, limpieza, pinturas, reparación de las instalaciones por causa de accidentes, vandalismo o robos y la colaboración, si fuera necesario, en los trabajos de iluminación ornamental. Además, la empresa adjudicataria se hará cargo de todas las instalaciones que realice el Ayuntamiento o reciba de terceros.

En cuanto a los criterios de adjudicación, indicar que se valorará con un máximo de 30 puntos a la oferta económica del coste básico; hasta 15 puntos, la económica de materiales; hasta 10 puntos, a las mejoras en eficiencia energética; hasta 20 puntos, a la valoración técnica de la propuesta del sistema de telegestión y hasta 25 puntos, a la valoración técnica del Plan de Mantenimiento e Inspecciones.