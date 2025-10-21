Rubén Vela y Mª Carmen Chaves vencen en la Carrera Chiclana Sancti Petri

Rubén Vela y Mª Carmen Chaves ganaron el pasado domingo la Carrera Chiclana Sancti Petri, prueba incluida en el Circuito Local de Carreras Populares –Gran Premio Fibra Sancti Petri, organizada por la Delegación de Deportes, con la colaboración de Federación Andaluza de Atletismo, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y los clubes de atletismo de la localidad.

El atleta chiclanero, del Club Triatlón La Barrosa, cruzó la meta en solitario tras recorrer los 11 kilómetros en un tiempo de 34:56. Francisco Jaén y Santiago Durán, ambos del Club Atletismo Chiclana, completaron el pódium masculino.

En la general femenina, Mª Carmen Chaves (Club Atletismo Chiclana) volvió a cruzar la meta en primera posición por sexta vez en la historia de esta carrera. Noemí Martínez (Club La Mar de Posibilidades) y María José Varón, ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

Un total de 493 atletas cruzaron la meta en el Poblado de Sancti Petri, en la que es la prueba más larga de las que forman el circuito chiclanero.

Una vez finalizada, se celebró el acto de entrega de premios con la participación de los delegados municipales, Isabel Butrón y José Manuel Vera, que estuvieron acompañados por diferentes representantes de los clubes Divina Pastora Cádiz, RunFit y Atletismo Chiclana.

La próxima cita marcada en el calendario atlético chiclanero es la del Cross Pinar de Hierro y la Espartosa, que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre.