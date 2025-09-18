Medio millar de personas ya se han inscrito en la segunda edición de la Carrera Chiclana por la Igualdad

La segunda edición de la Carrera Chiclana por la Igualdad se celebrará el próximo 28 de septiembre, desde las 9.30 horas en la Plaza Mayor. Así lo anunciaron hoy la delegada de Mujer, María Ángeles Martínez Rico, y la delegada de Deportes, Isabel Butrón. Los participantes en las categorías de adultos deberán dar dos vueltas a un circuito por las calles del centro para recorrer cinco kilómetros, mientras que los menores, que comenzarán a correr a las 10.30, deberán cubrir un circuito más pequeño y la distancia irá disminuyendo en función de la edad.

Al respecto María Ángeles Martínez Rico destacó que “es muy importante la celebración de eventos como este, porque en materia de igualdad hay mucho trabajo por hacer”, para añadir que “antes, teníamos la Carrera de la Mujer, pero quisimos reforzar esta labor, incluyendo a los hombres en la prueba”,

La responsable municipal incidió en que “estamos hablando de una igualdad real para todos y todas, y así lograr una sociedad más justa”, a la vez que animó a toda la ciudadanía a participar, "porque cuantos más seamos, mejor”.

Por su parte, Isabel Butrón desveló que “ya tenemos medio millar de personas inscritas en esta carrera, que retoma el circuito de carreras populares Gran Premio Fibra Sancti Petri tras el verano”.

Las personas interesadas en tomar parte pueden cursar su inscripción en la página www.gesconchip.es. El precio es de ocho euros para los mayores y dos euros para los menores hasta el viernes 26 a las 14.00 horas, mientras que desde ese momento y hasta las 14.00 horas del sábado 27 el precio será de diez y tres euros, respectivamente.

El recorrido para las categorías de adultos tendrá la salida en la Plaza Mayor, para continuar por la calle Huerta Chica, Plaza Andalucía, Alameda del Río, calle La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, Corredera Baja, San Martín, Nueva, Vega, La Fuente, Laja, Doroteo, Fierro, Padre Añeto, Botica y Plaza Mayor.