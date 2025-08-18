La Ronda Oeste de Chiclana, crónica de una espera infinita

Al final de la Avenida del Mueble, principal vía de acceso al centro de Chiclana, muy cerca ya de la rotonda del Metro, un cartel a la derecha reza: “Aquí comienza la Ronda Metropolitana Oeste. A la espera de su construcción por la Junta de Andalucía”.

Muchos de los que pasan por esta transitada arteria que no hayan cumplido los treinta e incluso más de uno ya entrado en los cuarenta pensarán, lógicamente, que es un novedoso proyecto. Nada que ver. Las primeras referencias encontradas sobre esta demandada infraestructura datan de 1999, cuando el Ayuntamiento de Chiclana compra suelo, situado tras la Longuera, para tal fin.

Han pasado, por tanto, más de 25 años y esta carretera de circunvalación, vital para regular el tráfico del municipio, sigue sin materializarse. Lo que empezó siendo un ambicioso proyecto de ochenta millones de euros, seis kilómetros y cuatro carriles es hoy, de momento, papel mojado, al menos para la Junta de Andalucía, organismo competente, porque el Ayuntamiento de Chiclana, y en especial, su alcalde, José María Román, tenaz, no se cansa de reclamar esta ronda, que discurriría por detrás de la Avenida de los Descubrimientos, desde donde se encuentra el cartel antes mencionado y hasta Carboneros.

Con el proyecto se quiere evitar que se repita esta escena a la salida de Chiclana.

Desde todos los puntos de vista es esencial. Si antes, en 2003, cuando la ciudad disponía de 75.000 habitantes, ya era necesaria y así quedó plasmada en un convenio firmado por la entonces consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez del Castillo, y el alcalde, José María Román, , hoy, con una población de más de 92.000, que,se dispara a 240.000 en verano, y una economía en continuo crecimiento, esta, sin duda, resulta imprescindible.

Pero aún hay más. A esos factores demográficos, se suma el Trambahía, que dificulta el tráfico por esta zona, de tal manera que un acuerdo político ligaba este a la construcción del puente de La Concordia -sí ejecutado- y a esta infraestructura. Además, a petición del empresariado local, se dio traslado a la Junta de Andalucía de la necesidad de transformar la Cañada de los Barrancos en una carretera que vertebrara los polígonos industriales. El objetivo: consolidar una circunvalación que descongestionara la circulación tras la puesta en marcha del tranvía.

Crisis económica

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, la crisis económica obligó a paralizarlo. Así, lo anunció en 2012 el delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo. Señalaba entonces que “con la política de ajustes que nos marcan desde Madrid (PP) no podemos hacer frente a esta inversión” ·

A partir de ahí, fueron numerosas las ocasiones en las que el gobierno municipal de entonces (PP-PVRE) exigió al andaluz esta obra, la de la Cañada de los Barrancos e incluso el apeadero de autobuses, ya en funcionamiento.

Fue tanta la entrega a la causa, que el entonces cabeza de lista del PP por Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, en 2014, señaló en una visita a Chiclana que una de las prioridades y compromisos de su formación con la ciudad era la de “hacer realidad la Ronda Oeste”, en caso de que su formación lograra gobernar en la comunidad andaluza después de las elecciones que tuvieron lugar el 25 de marzo.

No pudo ser. Sin embargo, en 2019, Juanma Moreno se convierte en presidente. Desde entonces nada se ha movido. Eso sí, Antonio Sanz, ya como consejero de Presidencia, en otra visita al municipio, diez años después, indicó que “es importante trabajar fase a fase en proyectos importantes, como la Ronda Oeste o la Carretera de los Barrancos”.

Nuevo proyecto

Quizás recogiendo el guante de Antonio Sanz sobre ese abordar el proyecto “fase a fase” o bien consciente de que este tema tiene visos de convertirse en una quimera, José María Román entregó hace ahora un año una nueva propuesta a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, en la que se contemplaban modificaciones importantes, de tal forma que el presupuesto pasa de ochenta millones de euros a tan solo cuatro, el trayecto es más corto y de menor impacto ambiental, al desaparecer el tramo final por Carboneros, y se reduce su diseño de cuatro carriles a dos.

Un atasco en la Avenida de los Descubrimientos.

Sugiere iniciar el recorrido en la rotonda existente en la Avenida del Mueble, frente a la Salina de Bartivás y el supermercado Lidl, continuando por la parte trasera de las naves de Urbisur, junto a la salina mencionada, llegando hasta la calle Paciano del Barco y atravesando el recinto ferial.

En la presentación de este nuevo planteamiento, el regidor subrayó que estos suelos “son de propiedad municipal, están fuera del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y del dominio público”.

José María Román también envió dicho proyecto a la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, a la que acompañaba una carta en la que le trasladaba “las actuaciones cruciales pendientes para una ciudad”, que está “experimentando un impresionante crecimiento y que plantea desafíos que exigen respuestas inmediatas, ya que el tiempo no se detiene y nuestras necesidades no pueden quedar sin atención”.

En la misiva, indicaba como uno de los asuntos más preocupantes “el concerniente a la mejora de las infraestructuras para aliviar el tráfico tras la puesta en funcionamiento del tranvía”.

Así, hablaba de la Carretera de los Barrancos y de comenzar los primeros trabajos de la Ronda Oeste, “al menos en su tramo inicial, para desahogar la congestión que se genera en la entrada de Chiclana en la glorieta de la Venta Agustín”.

Desde entonces, casi un año hace ya, muchas han sido las ocasiones en las que José María Román o algunos de sus concejales han reclamado públicamente esta cuestión, sin que el Gobierno andaluz se inmute, a pesar de que, en febrero de este año, sus compañeros de partido en Chiclana, tras una reunión con los empresarios, emitían una nota de prensa en la que hablaban de que en el encuentro “se abordaron otros asuntos fundamentales para la movilidad y la conectividad de la ciudad”. Entre ellos, la importancia de estas dos vías, “infraestructuras clave para mejorar la fluidez del tráfico y facilitar los accesos a zonas estratégicas del municipio”.

Sin duda, una reclamación en toda regla a la Junta, que tiene en su mano incluir una partida para tal fin en los presupuestos para el próximo 2026, que ya se está se están elaborando.