“Las retenciones en Chiclana irán a más a partir de julio”

“El tranvía se pondrá en marcha en julio, el mismo mes en el que la población de la ciudad se triplica: las retenciones irán a más, tendremos problemas de circulación y los seguiremos teniendo después del verano”. Así resume el presidente de la asociación de empresas de Chiclana, Antonio Junquera, la preocupación de varios sectores chiclaneros respecto a las alteraciones del tráfico que provocará el esperado estreno del Tranvía de la Bahía.

Es lo que hay en juego con el proyecto de la Carretera de Los Barrancos, una reclamación del empresariado local que abandera el alcalde, José María Román. En los últimos meses ha solicitado varias reuniones para que la Junta retome esta iniciativa, planteada en un primer momento para limitar las consecuencias de la puesta en marcha del tranvía.

Sin embargo, aunque el estreno está a la vuelta de la esquina, la respuesta de la delegada esta semana deja entrever que las obras no se iniciarán a corto plazo. Desde el PP han acusado a Román de recuperar la reclamación cuando el PSOE no gobierna en la Junta y las elecciones a la vuelta de la esquina tampoco ayudan.

De esta forma, el Gobierno de PP-Cs recuerda que no se comprometió a la ejecución de esas obras y que la administración nunca firmó un convenio para ejecutarlas. “Tienen razón porque no hubo convenio firmado, pero sí fue un compromiso verbal del anterior Gobierno. Luego llegó la crisis económica y todo se paró. Pero eso da igual: lo que hay que ver son las necesidades actuales y la zona requiere una actuación urgente”, apunta Junquera.

Retenciones

Las obras y las pruebas del tranvía de la Bahía ya han provocado que “sea complicado circular en determinadas zonas” y la anunciada puesta en marcha del servicio en el mes de julio colapsaría aún más el viario central. “Cuando se empiece a viajar la retención será aún mayor y aumentará aún más la circulación por la cañada de Los Barrancos. Y la realidad es que aquello no está adecuado”, explica el representante de los empresarios.

La cañada de Los Barrancos ha incrementado en los últimos años la afluencia de vehículos, posicionándose como vía alternativa. Hay cierto consenso en que la actuación es necesaria -el Pleno municipal y el provincial apoyaron con unanimidad la necesidad de una actuación urgente-, ya que supondría una mejor conexión entre los cinco polígonos industriales: El Torno, Urbisur, Avenida del Mueble, Pelagatos, y La Hoya.

Tal y como explican los empresarios, esta infraestructura es imprescindible para reforzar la diversificación de la economía local: “El motor de Chiclana es el sector turístico, pero hay que darle el valor añadido de la industria y el sector servicios para que siga funcionando”.

Además, la remodelación de la Carretera de Los Barrancos mejoraría la movilidad en la zona de La Banda, a través de lo que sería una circunvalación práctica para la ciudad. “El tránsito ha subido considerablemente. Necesitamos dos carriles y mejorar la señalización en esa zona, en la que además hay chalets, niños que entran y salen, y supondría un peligro no hacer nada”, apunta Junquera.

"Que se sienten lo antes posible"

El Gobierno municipal ha trasladado a la Junta un anteproyecto de ejecución, valorado en 10 millones de euros, que incluye la instalación de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, la pavimentación de la calzada, redes eléctrica y de telecomunicaciones, alumbrado público, señalización, así como jardinería, riego y mobiliario urbano. El objetivo, aseguran, es "hacer de esta vía en la zona este de la ciudad una gran avenida para el disfrute de la ciudadanía y que alivie el intenso tráfico en la zona, una vez comience a funcionar el tranvía".

“Hay quien piensa que esta es una propuesta nueva, pero lleva tiempo encima de la mesa: es una demanda de infraestructura que mantenemos de muchos años atrás y que a partir de ahora será aún más necesaria”, destacan los empresarios, quienes quieren que la reivindicación “no tenga tintes políticos”: “Las administraciones deben entenderse lo mejor posible y que no haya demora por culpa de esos intereses partidistas. Queremos que se sienten lo antes posible. Ahora a lo mejor no porque tenemos unas elecciones a la vista, pero no podemos dejar este tema mucho más tiempo apartado. Necesitamos el entendimiento de todas las administraciones".