La repostería y el moscatel de Chiclana, en la Noche Q de Madrid con motivo del 150 aniversario de la ciudad

La gastronomía de Chiclana tendrá un lugar destacado el próximo 22 de enero en la Noche Q de Madrid, una gala organizada por el Instituto de la Calidad Turística Española (ICTE) que tiene como objetivo reconocer a las empresas y organizaciones turísticas que apuestan por la calidad y sostenibilidad certificadas.

El encuentro, que es la gran cita del sector turístico español asociado a la calidad, se celebrará en la galería de cristal del Palacio de Cibeles, situado en la calle Alcalá de Madrid, a partir de las nueve de la noche. Está prevista la asistencia de unos 1.000 profesionales del sector turístico.

Para José María Román, el alcalde de Chiclana, la Noche Q "es un evento que permitirá asociar la promoción turística con productos tan ligados a la identidad de Chiclana como son las pastas de almendra y los vinos, en un encuentro que está marcado por la excelencia turística".

En el transcurso de la gala se harán entrega de los Premios Q que anualmente otorga la junta directiva del ICTE a personas, empresas o instituciones que destacan en España por la promoción de la calidad y sostenibilidad turísticas.

Al evento acuden altas cargos de las administraciones públicas, así como representantes empresariales e institucionales del sector turístico español, por lo que la promoción de los productos de Chiclana en la Noche Q "se presenta como toda una oportunidad para revalorizar su imagen como productos de calidad ante unas 1.000 personas vinculadas al sector turístico en España", añade el alcalde.

La presencia de Chiclana se concretará con un venenciador que repartirá vino moscatel de Chiclana y la degustación de pastas de almendra. A la degustación se sumará la exposición de vinos emblemáticos de Chiclana, procedentes de la selección de vinos de cada una de las tres bodegas de la localidad para representar la variedad y la calidad.

De Primitivo Collantes serán amontillado Fossi, blanco seco Socaire y fino Arroyuelo en rama. Oloroso muy viejo, palo cortado muy viejo y Pedro Ximénez muy viejo van en representación de Bodegas Manuel Aragón y como carta de presentación de la Sociedad Cooperativa Andaluza de la Unión de Viticultores Chiclaneros: cream Sarmiento, moscatel Matías Serrano y fino Chiclanero.

Para el Ayuntamiento de Chiclana es una prioridad impulsar el desarrollo económico de la ciudad a través de la triada que conforman el turismo y la producción vitivinícola y agroalimentaria.