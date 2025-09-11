Recepción al cineasta de Chiclana Pablo Otero, Premio al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine Bajo de Luna

El alcalde de la ciudad, José María Román, recibió hoy al cineasta chiclanero Pablo Otero, quien ha logrado el Premio al Mejor Cortometraje en el XVIII Festival Internacional de Cine Bajo de Luna por ‘Umbra’. En el acto, también estuvieron presentes la primera teniente de alcalde, Ana González, y la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas.

El XVIII Festival Internacional de Cine Bajo de Luna, celebrado en Islantilla, es uno de los certámenes estivales de referencia en el panorama audiovisual andaluz y nacional. Este reconocimiento supone un importante impulso para la trayectoria del joven director, cuyo trabajo ha destacado por su fuerza visual y la sensibilidad con la que aborda su universo creativo.

José María Román subrayó la carrera profesional de Pablo Otero, así como su inquietud por el arte, que lo ha llevado “a trabajar en producciones importantes con nombres de gran relevancia”. Su último trabajo es ‘Umbra’ y, en la actualidad, participa en producciones internacionales, con la vista puesta en su próximo trabajo: ‘Pactum’.

Por su parte, Pablo Otero detalló que llegó al mundo del cine a base de esfuerzo y de estudiar mucho, destacando la constancia y la pasión que pone en todo lo que hace. Sobre ‘Umbra’ declaró que ha obtenido 18 premios en los 98 festivales en los que se ha presentado, siendo “una producción de terror, pero que gusta y encaja”.