Recala en La Barrosa el aventurero sueco que lleva más de dos años recorriendo la Costa Atlántica en su tabla de pádel surf

Las malas previsiones meteorológicas para los próximos días han traído hasta la playa de La Barrosa a un invitado muy especial: Jonas Böhlmark, un sueco de 35 años que lleva más de dos embarcado en una asombrosa aventura: recorrer una travesía de miles de kilómetros a lo largo del Atlántico europeo en su tabla de pádel sur, medio que ha combinado en algunos tramos con el esquí o la bicicleta.

Salió en 2022 del fiordo noruego de Lyngenfjord y su meta es Gibraltar, justo donde el océano que lleva tanto tiempo transitando cambia de nombre, es decir, desde el punto más alto del norte de Europa hasta al punto más al sur.

No solo es el amor a la aventura lo que ha llevado al nórdico a emprender este sorprendente viaje, sino que también quiere dar visibilidad al trastorno bipolar que padece.

Durante todos estos meses, Jonas -el último vikingo, como el mismo se llama en su perfil de Instagram- ha documentado su viaje a través de fotografías, vídeos y notas breves que publica en sus redes sociales. Las imágenes muestran un sinfín de experiencias: amaneceres en solitario, noches bajo tormentas, encuentros con delfines y momentos de absoluta vulnerabilidad, pero también de los muchos amigos que ha ido haciendo a lo largo de su camino y de los que da buena fe las numerosas firmas que atesora su tabla.

También ha pasado malos momentos. Tuvo que ser operado de una infección en el cuello que le tuvo tres semanas parado en un hospital. La ayuda de la gente ahí también fue esencial. Pero este inconveniente de salud no fue obstáculo pare renunciar a su aventura. Pasó la operación, se recuperó y continuó su viaje.

En la segunda pista de La Barrosa recaló ayer sobre las 20.00 horas y, desde entonces, dice que solo se ha encontrado gente maravillosa, dispuesta a ayudarlo. Las primeras fueros dos jóvenes que trabajan en un chiringuito cercano que enseguida le ofrecieron algo de comer. Aquí estará previsiblemente dos días más, a la espera de que el tiempo se calme y pueda emprender de nuevo su senda hasta alcanzar una meta que ya seguro le parecerá cercana.