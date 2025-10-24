Chiclana consigue en septiembre más empleo y más pernoctaciones con menos turistas

Los hoteles de Chiclana alojaron en septiembre a 56.414 turistas, 3.052 menos que el mismo mes del año anterior, mientras que las empresas tenían contratadas a 3.573 personas, 353 más que el año pasado por esta misma fecha. Según se desprende de la Encuesta de Coyuntura Turística que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. (INE).

A la vista de estos datos, el Ayuntamiento explica que, efectivamente, llegaron menos turistas, pero los que vinieron se quedaron mucho más tiempo, tanto que la estancia en los hoteles aumentó y las empresas generaron más empleo que en septiembre de 2024.

Como figura en los Índices de Rentabilidad del Sector Hotelero, también publicados por el INE, la tarifa media diaria de las habitaciones se situó el mes pasado en 156,06 euros. Esta cifra sitúa a Chiclana en la primera posición a nivel provincial y en la tercera a nivel andaluz, siguiendo los pasos de Marbella y Estepona.

Los turistas que decidieron venir a Chiclana en septiembre a estos precios generaron 296.213 pernoctaciones, 12.697 más que el año pasado, especialmente debido a los extranjeros. Las cifras concuerdan con la estancia media que pasó de 4,77 días a 5,25 en 2025 y con el grado de ocupación que también escaló.

Los residentes en España que se alojaron en estos establecimientos fueron 33.875 y los extranjeros 22.539, 3.640 menos y 588 más respectivamente, pero los que vinieron compensaron con creces el descenso quedándose más tiempo.

Las pernoctaciones del turismo nacional prácticamente se mantuvieron respecto al año pasado, pero aumentaron considerablemente las del internacional, por eso la suma de noches pasa de 283.516 en 2024 a las 296.213 del mes pasado. 129.248 han sido de los clientes que residente habitualmente en España y 166.965 del turismo internacional.

También hubo más establecimientos abiertos porque de 27 hoteles en 2024 se ha pasado a 32, cinco más que han supuesto un ligero incremento de habitaciones en servicio y de plazas: 5.182 y 12.462 respectivamente.

En cuanto al grado de ocupación, también ha seguido creciendo, incluso aumentando la oferta: 77,79 frente al 75,21. Si se pone el foco en el fin de semana, también se ha producido una mayor demanda porque del 78,19 del año pasado se ha subido al 80,87 en 2025.

Del Índice de Precios e Indicadores de Rentabilidad también se desprende que los ingresos por habitación disponible en Chiclana fueron de 140,42 euros.

Al respecto, cabe señalar que la tarifa media diaria (ADR) es el ingreso promedio por cada habitación vendida, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) miden el ingreso de media por cada habitación que el hotel oferta, incluyendo las no ocupadas.

El próximo 21 de noviembre, el INE dará a conocer cómo se ha comportado el mes de octubre.