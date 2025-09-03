La quinta edición de Cloud&Tips se celebrará en Chiclana el próximo 3 de octubre

La quinta edición de Cloud&Tips se celebrará el próximo 3 de octubre en las instalaciones del hotel Barrosa Park. Así lo han anunciado en rueda de prensa la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez; y la responsable de Cloud Estudio, Sandra Romero, quienes han mantenido un encuentro con empresarios de la ciudad.

Durante la presentación, se han dado a conocer las principales novedades de esta nueva edición, bajo el lema The Legacy Edition, así como la programación prevista, en la que destacan mesas de trabajo, ponencias temáticas, networking, dinámicas innovadoras y la gala de reconocimientos, cuyo plazo de presentación de propuestas ya está abierto y finaliza el 21 de septiembre.

“Agradecer a Sandra Romero que lleve a cabo este tipo de iniciativas, que suma en un municipio emprendedor como Chiclana con más de 5.000 autónomos, lo que supone más del 25% de la Bahía de Cádiz”, ha expresado Manuela Pérez, quien ha animado a los emprendedores a participar en el evento. “Es importante el marketing, pero también la formación, con el objetivo de que las empresas sigan creciendo y puedan encontrar personal cualificado”, ha comentado la delegada de Fomento Económico

Por su parte, Sandra Romero ha recordado que “Cloud&Tips comenzó con una idea muy simple pero poderosa, crear un espacio único donde compartir conocimientos, experiencias y herramientas entre emprendedores y profesionales”. “Lo que se comenzó como una apuesta local se ha convertido en un referente que, año tras año, conecta a personas y hacen sus ideas realidades”, ha comentado la gerente de Cloud Estudio, quien ha añadido que “este año, con The Legacy Edition, queremos dar un paso más y atraer proyectos que perduran en el tiempo, apostando siempre por romper las fronteras”. “Agradecer al Ayuntamiento de Chiclana su apoyo constante con nosotros”, ha expresado.