El PSOE de Chiclana reclamará a la Junta en el Pleno mejoras en educación

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Chiclana, Ana González, y la delegada de Educación del Ayuntamiento, María José Batista, dieron a conocer este jueves la moción que irá a Pleno el próximo martes, sobre las “deficiencias en la educación en Andalucía y, sobre todo, en Chiclana”. En este sentido, Ana González destacó “el deterioro que está sufriendo la educación, la sanidad y la dependencia, reflejado en las manifestaciones que se están produciendo en las calles, protagonizadas por personas relacionadas con todos estos ámbitos”.

Con respecto a la educación, reseñó que “es urgente y prioritario que no se siga deteriorando el valor de lo público, porque si este no funciona, el futuro será sólo de unos pocos. Nosotros entendemos que el futuro tiene que ser una posibilidad para todas las personas”.

Por este motivo, explicó, eso “instamos a la Junta de Andalucía a que mejore tanto las infraestructuras como los recursos humanos, porque es la forma de seguir apostando por una educación pública de calidad, que repercuta en el alumnado, en las familias y en el profesorado de la ciudad”.

La portavoz del PSOE quiso recordar que “Moreno Bonilla ha aprobado seis planes de infraestructuras, pero no ha ejecutado ninguno y en ellos venía la educación gratuita de cero a tres años. A día de hoy, no se ha hecho nada a este respecto y, de hecho, se han devuelto 112 millones de euros, que podían haber repercutido en las familias andaluzas, pero debido a la incapacidad de gestión de su gobierno han sido devueltos”.

Por su parte, María José Batista incidió en que “con la gestión del gobierno de Moreno Bonilla, la educación no avanza, la sanidad no avanza ni tampoco la dependencia. Promete y promete y no cumple, porque no cubre ni las plazas de docentes ni de administrativos en los centros ni cumple con la situación de los PTIs en los colegios ni climatizan los centros. La Junta de Andalucía habla y habla, pero no hace nada y nos encontramos con que Chiclana es la gran olvidada y la gran dejada”.

Así pues, la concejala reiteró que “Moreno Bonilla suspende en Educación y en Salud, porque no responde en estas materias, tan importantes para la ciudadanía. En Chiclana, tenemos muchas necesidades, como son la adecuación del colegio Al Andalus, el comedor del colegio Carmen Sedofeito, la escalera de emergencias del colegio Atlántida, el control de los catering de los comedores, la ampliación del colegio Alameda, el aula de Serafina Andrade, el nuevo instituto en la zona de la playa o la falta PTIS en nuestros centros”.