La procesión de la Virgen pone el broche a las fiestas patronales en Chiclana

La imagen de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Chiclana, recorre en la tarde noche de este lunes las calles del centro de la localidad, una salida procesional que, como cada 8 de septiembre, pone el broche a los diferentes actos y encuentros que se han venido celebrando durante los últimos días con motivo de las fiestas patronales de la ciudad.

Son muchos los chiclaneros y visitantes que se han congregado a lo largo del recorrido para acompañar a la imagen de la Virgen, en cuyo cortejo desfila una amplia representación municipal y del resto de hermandades y cofradías de la ciudad.

Atrás quedan, un año más, los tradicionales actos que han venido sucediéndose en torno a la Patrona durante los últimos días, como la pisa de la uva y bendición del mosto, en la noche del domingo, la multitudinaria ofrenda floral y la Función Principal de los cultos, en la mañana de este lunes, etcétera.