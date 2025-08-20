Los actos en honor a la Patrona de Chiclana comienzan este viernes con la exaltación a cargo de Antonio Jesús Ruiz

El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz; el vicehermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Manuel Moreno, y el presidente de la Peña de Costaleros Nazarena, Andrés Alcántara, presentaron hoy el cartel anunciador y la programación de los actos con motivo de la festividad de la Virgen de los Remedios, Patrona de Chiclana, que se desarrollarán del 22 de agosto al 8 de septiembre.

De esta forma, este viernes, a las 20.30 horas, se celebrará la exaltación y presentación de dicho afiche por parte del cofrade chiclanero Antonio Jesús Ruiz, en la iglesia de San Telmo.

En relación a la programación prevista, destacar que el próximo 30 de agosto, a partir de las 19.30 horas, dará comienzo la Solemne Novena que se desarrollará hasta el 7 de septiembre en la iglesia de San Telmo; mientras que el 5 de septiembre se llevará a cabo un concurso de tortillas en el local social de la Peña de Costaleros Nazarena a las 20.30 horas y la Fiesta de la Vendimia a las 21.00 horas en la Bodega Primitivo Collantes.

El día 6, de 9.00 a 20.00 horas, será el turno del torneo de fútbol Virgen de los Remedios en las instalaciones de Novo Sancti Petri, mientras que el día 7, jornada previa a la Festividad de la Virgen de los Remedios, a las 20.00 horas, será la misa solemne en la Iglesia de San Telmo, que continuará con la imposición de medallas a los nuevos hermanos; mientras que a las 21.45 horas se procederá a la bendición y la ya tradicional pisa de la uva, con la actuación de la cantante Alejandra Rodríguez.

El día 8, día de la Patrona de Chiclana, la jornada comenzará a las 7.30 horas, con el Rosario de la Aurora por las calles del centro, para continuar con la Santa Misa en la Iglesia de San Telmo. A las 11.00 horas será la Función Principal, con la actuación de la Agrupación Coral Nuestra Señora de los Remedios y una hora y media después dará comienzo la ofrenda floral ante el mosaico de la Patrona.

La jornada festiva en Chiclana acabará con la salida procesional a las 20.30 horas, en la que la imagen de la Patrona saldrá desde la iglesia de San Telmo para continuar por la calle Nuestra Señora de los Remedios, La Plaza, Joaquín Santos, Constitución, Plaza de Jesús Nazareno, Larga, Padre Añeto, Corredera Alta, Plaza Patiño, Corredera Baja, Vega, Padre Caro, La Plaza, Nuestra Señora de Los Remedios y recogida otra vez en la iglesia de San Telmo.