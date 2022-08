"El procedimiento AFO puede dar acceso a los servicios de agua, luz y alcantarillado a más de 1.300 viviendas de Chiclana"

La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha explicado que “en el Pleno ordinario del mes de agosto se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal número 34, que hace referencia al reconocimiento del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). Hablamos de una modificación que sirve para adecuarlo a la nueva realidad legislativa andaluza. Tenemos una nueva Ley del Suelo y hay que adecuar nuestra ordenanza fiscal a esta nueva legislación”. Además, ha recordado que esta modificación “también facilita el procedimiento. Un procedimiento muy importante para la obtención de los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado para la ciudadanía”.

“Este procedimiento AFO es un procedimiento normalizado, que puede repercutir en unas 1.000 viviendas. Estamos trabajando para firmar un acuerdo por el que otras 300 viviendas se puedan sumar a este procedimiento de reconocimiento AFO en la Rana Verde”, ha destacado la delegada, reseñando que “por esto es muy importante que no se produzca ninguna intoxicación de información política, como hace en este caso el Partido Popular. En el día de ayer vimos que planteó una enmienda a la modificación de la ordenanza que no fue admitida a trámite por el secretario general de este Ayuntamiento, precisamente, porque lo que planteaba no eran cuestiones mínimas, nimias ni insignificantes. Una enmienda que “carece de los informes y estudios de costes preceptivos””.

En este sentido, Ana González ha hecho hincapié en que los integrantes del Partido Popular “lo que pretenden es bombardear este proceso. Un proceso que está dando sus frutos y por eso intentan generar ruido. Un ruido que es falso y lo único que hace es confundir a la ciudadanía, malinformando en reuniones e, incluso, en la enmienda que se llevaba a Pleno con expresiones como “regularización”, algo que es totalmente falso. La ciudadanía debe saber que con este procedimiento que no se produce la regularización ni la legalización de su vivienda. Hablamos de un procedimiento en el que se reconocen las edificaciones y gracias al que se obtienen los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, nada más y nada menos”.

Además, la delegada de Urbanismo ha recordado que “este gobierno municipal ha creado el procedimiento pre AFO con el objetivo de facilitar a la ciudadanía unas garantías. Con esto quiero decir que la ciudadanía no tiene que ir a un técnico para que le haga el certificado gráfico y descriptivo que necesita, sino que cuenta con un certificado con el que tiene las garantías de que eso va a ser posible. Ese certificado cuesta 14 euros. Con estas garantías puede continuar con el procedimiento y esto es el pre-AFO, un trámite en el que han intervenido diversas delegaciones del Ayuntamiento y Chiclana Natural. Es por todo esto por lo que creemos importante que toda persona que pueda acogerse a este procedimiento lo haga, porque no pueden dejar pasar esta oportunidad de obtener los servicios básicos”.

Ana González también ha explicado que existe otra figura a la que pueden acogerse las viviendas que no tengan las redes en la puerta, puesto que éstas no pueden acogerse al AFO. “En este caso, a los planes especiales pueden acogerse casi el 90% de las viviendas que no tienen licencia en Chiclana. Así, se pagan los gastos de conexiones de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público. No estamos hablando del proceso de regularización anterior ni legalización, por lo que no tiene toda la carga económica que tendría la regularización o legalización de la vivienda”.

Por otro lado, la delegada ha puesto de manifiesto que “como suele ser habitual en el Partido Popular, se está dedicando a realizar un programa de intoxicación informativa para bloquear el urbanismo en Chiclana. Ya lo vimos cuando hizo el pacto con el Partido Vecinal Regionalista, dándolo la Delegación de Urbanismo a un partido que decía que iba a regularizar viviendas por 800 euros, mostrando así el marco legal y jurídico del conocimiento del urbanismo que tiene el Partido Popular en Chiclana. Una mentira en la que cayeron miles de ciudadanos. A esto se suman las propuestas falsas sobre urbanismo que no llegan a nada, tal como sucedió con el cuatripartito”.

“Estamos cansados, y hasta la oposición lo está, de esas 'manos tendidas' de las que hablaba ayer el Partido Popular, porque en un principio llegan a acuerdos con toda la corporación y cuando vamos a estrechar definitivamente la mano, nos la suelta. Esto es no tener palabra y eso es un partido del que no nos podemos fiar. Ni nosotros, ni la ciudadanía. Y no nos podemos fiar porque la modificación de la ordenanza que ha ido a Pleno la aprobaron ellos mismos en 2012. Documentación que está en la página web del Ayuntamiento y en la que pueden comprobar que está firmada por Ernesto Marín Andrade, entonces alcalde de Chiclana y del Partido Popular. Desde entonces la tasa es la misma y no se ha modificado. Es ahora en la oposición cuando ven que el proceso de AFO está dando sus frutos cuando piden una rebaja en dicha tasa”, ha reseñado al edil.

Además, ha explicado que esa tasa está en el 3,85% y el Partido Popular pide que se baje al 3,34. “Lo hace muy alegremente, sin informes y sin ningún tipo de respaldo conforme a la repercusión que tiene el bajar esta tasa. También se olvidan de algo fundamental y es que los ciudadanos que piden licencia tiene que pagar el ICIO, que está en el 3,27%, impuesto que no pagan las personas que acceden al AFO. ¿Qué pide el Partido Popular? Dice que los que cumplen con la normativa paguen casi el doble de lo que no cumplen. Esto fue lo que pidió ayer en el Pleno. Desde el gobierno consideramos esto totalmente injusto para con el resto de la ciudadanía”.