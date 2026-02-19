El Carnaval en la calle
Agenda del Jueves de Carnaval: entrega de la Aguja de Oro y Pastora Soler en San Antonio

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves cae en Chiclana

El número agraciado, el 85882, ha sido distribuido en un punto de venta de la céntrica calle La Plaza

Vista general de Chiclana.
Vista general de Chiclana. / S.R.

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 19 de febrero, ha dejado la suerte en la localidad de Chiclana. El punto de venta donde ha sido distribuido el número agraciado con el primer premio, el 85882, está situado en la calle La Plaza, 24, en pleno centro de la ciudad.

El primer premio está dotado con 300.000 euros la serie (30.000 por décimo).

Así, la Lotería Nacional del jueves ha repartido 1,8 millones de euros entre las seis series del número 85882 en ChiclanaSanta Cruz de Tenerife.

También te puede interesar

Lo último

stats