El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves cae en Chiclana
El número agraciado, el 85882, ha sido distribuido en un punto de venta de la céntrica calle La Plaza
El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 19 de febrero, ha dejado la suerte en la localidad de Chiclana. El punto de venta donde ha sido distribuido el número agraciado con el primer premio, el 85882, está situado en la calle La Plaza, 24, en pleno centro de la ciudad.
El primer premio está dotado con 300.000 euros la serie (30.000 por décimo).
Así, la Lotería Nacional del jueves ha repartido 1,8 millones de euros entre las seis series del número 85882 en Chiclana y Santa Cruz de Tenerife.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
“Fumar no solo daña el pulmón: también causa cáncer de vejiga”
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas