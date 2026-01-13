El presidente del TJSA inaugura las actividades de 2026 en el Ateneo de Chiclana

El Ateneo de Chiclana comienza este 16 de enero su programación de 2026 con una conferencia del magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río Fernández, que bajo el título ’Otra justicia es posible’, tendrá lugar a las 19 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

Asimismo, para el día 22, a las 19 horas, esta entidad tiene previsto continuar con el ciclo sobre patrimonio. En este caso, el director de la Casa de la Cultura de Chiclana, Juan José Téllez Rubio, impartirá una ponencia titulada ‘Patrimonio inmaterial de Chiclana'. Este acto se desarrollará a las 19.00 horas en la Sala Gessa- Arias (Casa de la Cultura).

Por último, señalar que el libro del mes de enero es ‘Territorio comanche’, de Arturo Pérez Reverte