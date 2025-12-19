Presentado en Chiclana el Plan Local de Acción de la Persona Mayor

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió hoy el acto de presentación del Plan de Acción Local de la Personas Mayor, que se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y en el que también estuvieron presentes la delegada municipal del área María José Batista, así como representantes de los distintos centros y asociaciones de mayores de esta ciudad.

Este documento y la Adhesión a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores “son esenciales para dar a conocer el compromiso municipal con la promoción del envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida de este colectivo”, aseguraron desde el Consistorio. En él se informa sobre los recursos, programas y proyectos disponibles, “contribuyendo así a reforzar una cultura de corresponsabilidad y participación, pilares fundamentales para un envejecimiento inclusivo y transformador”, reiteraron.

Por su parte, el alcalde, en el transcurso de este acto, declaró que “el Ayuntamiento de Chiclana se ha significado siempre, y ahora aún más, por un extenso programa de actividades para el envejecimiento activo. Además, nos hemos incorporado a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”, para detallar, seguidamente, que “este plan tiene, en primer lugar, un diagnóstico y, posteriormente, una serie de medidas muy concretas”. Todo ello, gracias a una consultora que nos ha ayudado y, sobre todo, a la participación de todos los centros y asociaciones de mayores, a través de encuestas de muchísima gente”.

Asimismo, subrayó el éxito de “la línea de trabajo que tenemos con los mayores, que se puede comprobar en los distintos centros o en las comidas que hemos tenido esta semana con unos 2.000 participantes”.

El Plan Local de la Persona Mayor (PLAM) como la Adhesión a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores recogen líneas estratégicas y actuaciones que buscan dar respuesta a las necesidades, intereses y propuestas de las personas mayores, contribuyendo a la creación de entornos que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable y el fomento de la participación activa. Para ello, la delegación tiene la finalidad de fortalecer la identidad institucional, a través de elementos gráficos y promocionales.

Dar visibilidad a este permite “no solo informar a la ciudadanía sobre los recursos, programas y proyectos disponibles, sino también promover la implicación activa de todos los agentes en la mejora continua del sistema local”, apuntan desde el Consistorio.