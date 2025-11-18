Chiclana celebra el Encuentro Deportivo para personas mayores

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró hoy el Encuentro Deportivo para mayores, que se disputa en el pabellón Ciudad de Chiclana. Esta actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.

Hay que recordar que el evento, en el que también han estado presentes las responsables municipales Isabel Butrón y María José Batista, estaba previsto celebrarse el pasado 29 de octubre, pero tuvo que aplazarse por lluvia.

Esta actividad se desarrolla con el objetivo de que este colectivo logre un envejecimiento activo, sobre todo a nivel psico-cognitivo y emocional, y en ella participan cinco equipos de doce personas mayores de 60 años. Cada uno representa a una entidad. Los equipos se enfrentan entre sí en un total de ocho pruebas que combinan agilidad, destreza, puntería, velocidad y capacidad de trabajo en equipo.

“Chiclana es una de las ciudades que tiene más población joven de la provincia, pero al mismo tiempo tenemos una importante presencia de personas mayores, más de 9.000, que forma parte de los centros y asociaciones de la ciudad, que organizan una cantidad de actividad brutal”, comentó el alcalde, quien subrayó que “una de ella es esta olimpiada, que tiene lugar con muchas ganas y alegría”.