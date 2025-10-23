Un centenar de mayores participa en una jornada sobre reciclaje y Economía Circular en Chiclana

Un centenar de personas pertenecientes a los centros y asociaciones de mayores de Chiclana participó en la iniciativa ‘Acción por la Basuraleza’, que se llevó a cabo en hoy en el centro de iniciativas juveniles Box. La delegada municipal de Mayores, María José Batista, asistió a esta jornada que está impulsada por la entidad Tu-entorno y la Fundación Unicaja y tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de la basura y la importancia de la Economía Circular.

María José Batista señaló que Chiclana es la primera ciudad en la que se celebra esta iniciativa, mientras que el representante de Tu-entorno, Daniel Castañeda, explicó que es un proyecto en el que se intentan concienciar a la ciudadanía de la basuraleza, “que son los residuos que aparecen en la naturaleza fruto de alguna actividad del ser humano”.

Asimismo, afirmó que “es importante que las personas mayores también sepan diferenciar entre residuos, separarlos por contenedores y conozcan el tiempo de descomposición de los residuos”.

De esta forma, a través de este taller, se informa de los beneficios del reciclaje de residuos como herramienta poderosa para construir un futuro más sostenible. Y es que el reciclaje no solo reduce la contaminación, también ahorra energía, protege nuestros recursos naturales y combate el cambio climático.

Así pues, se pretende educar en hábitos saludables, mejorar la imagen corporativa de empresas, la participación activa de las comunidades locales en la conservación de los ecosistemas, crear conciencia sobre la importancia de la Economía Circular y el impacto de la basura en el medio ambiente y crear valor en la sociedad para desarrollar programas alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En cuanto al desarrollo de la jornada, esta dio inicio con la charla ‘Limpieza y conciencia: actuando por el entorno’; para continuar con un taller práctico de limpieza del entorno y segregación de residuos; una actividad grupal para explorar el tiempo de degradación de los residuos; y un análisis y reflexión sobre el impacto ambiental.