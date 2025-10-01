Los mayores de Chiclana se van de senderismo con motivo de su Día Internacional

El Ayuntamiento de Chiclana y los colectivos de mayores de la ciudad celebran el Día Internacional de las Personas de Edad con distintas actividades a lo largo del presente mes de octubre. En este sentido, en esta jornada se ha llevado a cabo la duodécima edición de la Ruta de Senderismo ‘Los mayores de Chiclana nos vamos de ruta’, en la que participa casi medio millar de integrantes de las asociaciones de Panzacola, Huerta Rosario, Virgen de la Soledad y Castillo de Sancti Petri, así como de los centros de Participación Activa de Santa Ana y San Antonio. La actividad está organizada por la Delegación de Mayores y cuenta con la colaboración de las áreas de Deportes, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y de los colectivos de la ciudad.

Así pues, la ruta, que contó con la participación de la responsable municipal del Mayores, María José Batista, y del delegado de Juventud, Fede Díaz, partió del Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri, para continuar por el paseo marítimo de La Barrosa, Complejo Atlántico, Pinar de La Barrosa hasta finalizar en los campos de fútbol municipales de Novo Sancti Petri, donde se llevan a cabo bailes deportivos. “Desde esta Delegación, apostamos siempre por el bienestar de todos ellos y que tengan una vida saludable”, declaró María José Batista, quien resaltó que “este tipo de actividades no solo contribuyen a que hagan deporte, sino también como convivencia, sobre todo, para aquellas personas que se sienten solas”.

Por su parte, Fede Díaz puso el énfasis en la vitalidad de los participantes. “Agradecer a mi compañera María José Batista, que se entrega en cuerpo y alma a ellos”, comentó el responsable de Juventud, quien agregó que, “en Chiclana, el gobierno municipal está haciendo una apuesta importante por el mayor, no solo en este mes de octubre, sino durante todo el año. Y, por supuesto, agradecer a todos ellos su entrega con esta ciudad, porque siempre que se les llama para informarles de alguna actividad responden y participan”.

Hay que resaltar que esta ruta de senderismo es la primera de las actividades que se desarrollan durante el presente mes de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. En este sentido, este viernes 3, a partir de las 10.00 horas, se iniciará el taller ‘Conectad@s’; mientras que el día 23 se llevará a cabo el taller ‘Basuraleza’ en el centro de iniciativas juveniles Box.

Por otro lado, el día 28, a las 20.00 horas, se celebrará la Gala del Mayor en Bodegas Vélez; el día 29, a partir de las 9.30 horas, el encuentro deportivo en el pabellón Ciudad de Chiclana; finalizando el mes de octubre con las distintas Fiestas de Tosantos en las sedes de los diferentes colectivos.