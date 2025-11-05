Presentado en Chiclana un amplio programa de actividades con motivo del 25N

La delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, presentó hoy una amplia programación de actividades que se desarrollará en Chiclana con motivo del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este año bajo el lema ‘Chiclana de la Frontera contra la Violencia Económica y el Abuso Financiero’. Durante la rueda de prensa, en la que estuvo acompañada de representantes de distintos colectivos de la ciudad, Martínez Rico ha agradecido la labor del Consejo de las Mujeres, así como la buena disposición de las entidades, que se han volcado con este 25N.

Además, destacó que este programa “tiene como objetivo visibilizar el trabajo de las asociaciones, de la ciudadanía o de la comunidad educativa, entre otros, en la lucha contra la violencia de género, que es una lacra que nos azota día a día, con 34 mujeres asesinadas este año en España”. La edil hizo hincapié en que su erradicación es “un trabajo de todos y todas, de mujeres y de también de los hombres, porque todas las personas debemos convivir en un espacio de igualdad”. A la vez que recordó la importancia de concienciar a la ciudadanía, “ahora más que nunca, porque estamos viendo un retroceso, sobre todo en la gente joven, debido a los discursos negacionistas”.

Actividades

La programación se inició el pasado 20 de octubre con la Jornada Multidisciplinar en materia de Violencia de Género, que se celebró en el hotel Valentín Sancti Petri.

Hoy, de 10.00 a 14.00 horas, se llevó a cabo el concurso de pintura rápida ‘Pinceladas contra la Violencia Machista’, organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona y que está destinado a estudiantes de Secundaria, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Además, el 17 se inaugurará la exposición y se hará entrega de los premios en la Casa de Cultura, a las 19.00 horas.

Del 17 al 21 de este mes, Radio Chiclana emitirá las entrevistas realizadas a integrantes de las asociaciones pertenecientes al Consejo Municipal de la Mujer, mientras que del 17 al 25 se desarrollará la campaña ‘No son cifras, son vidas’, organizada por la Asociación de Vecinos Recreo San Pedro.

El 19 de noviembre, a las 18.00 horas, se desarrollará la parodia pedagógica ‘Esto es un atraco’, a cargo de Susana Ginesta y Tatiana Sánchez, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Además, este mismo día y también a las 18.00 horas, en la sede social de la AVV Recreo San Pedro se celebrará la charla-coloquio ‘Nos queremos vivas’.

El 25 de noviembre se inaugurará la exposición fotográfica ‘Mujer, todos somos unas’ en el Centro del Vino y la Sal. Ese mismo día, a las 10.30 horas, en la Plaza de las Bodegas, se desarrollará la campaña ‘Cajas que hablan’, organizada por la Asociación de Mujeres Ágora Violeta en colaboración con el IES Fernando Quiñones y el IES Poeta García Gutiérrez.

También el día 25, a las 11.00 horas, se celebrará la Marcha contra las Violencias Machistas y a esa misma hora, se iniciará la campaña ‘Eracis+ con el 25N’.

Ya en horario de tarde, a las 16.00 horas, la Asociación La Rampa organiza el videofórum ‘Te doy mis ojos’ en su sede, con entrada libre hasta completar aforo. A las 17.00 horas dará comienzo el taller ‘La Cápsula: El feminismo en el tiempo’, organizado por la Asociación Arrabal, y a las 18.00 horas, la Asociación Kimbara Batucada, procederá a la lectura de un manifiesto y ofrecerá una actuación en la Plaza de las Bodegas.

El 26 de noviembre se desarrollará el espectáculo flamenco ‘Frágil’, con Akemi Koike. La cita será en el Teatro Moderno y las personas que quieran asistir podrán recoger las invitaciones en la sede de la Delegación de la Mujer. Además, el día 27 habrá una mesa de diálogo, ‘Frágil’, también con Akemi Koike, en el Centro del Vino y la Sal, a las 18.00 horas.