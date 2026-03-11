Presentada en Chiclana la revista ‘Itinerario Cofrade 2026’
El acto estuvo a cargo de la pregonera de 2025, María Parra Periñán
Dedica su portada a María Santísima de las Lágrimas y Esperanza
Ayuntamiento y Consejo de Hermandades ya trabajan en la organización de la Semana Santa de Chiclana
El restaurante La Embajada acogió recientemente la presentación de la revista ‘Itinerario Cofrade 2026’, que estuvo a cargo en la pregonera de la Semana Santa chiclanera 2025, María Parra Periñán.
Esta publicación, que este año cumple su trigésima segunda edición, dedica su portada a la cotitular de la Hermandad Sacramental de la Humildad y Paciencia de Chiclana, María Santísima de las Lágrimas y Esperanza, con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, que se celebró en 2025.
