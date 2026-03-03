El PP propone bajar el recibo de la basura a comerciantes, autónomos y hosteleros de Chiclana

El Partido Popular de Chiclana ha presentado una batería de medidas urgentes “para respaldar a comerciantes, autónomos y hosteleros tras la caída de ingresos sufrida durante la campaña navideña, muy dañada por las persistentes lluvias; y por unos primeros meses del año muy afectados por el tren de borrascas”, asegura la formación política en una nota de prensa.

La presidenta local del PP y portavoz municipal, Ascensión Hita, ha subrayado la importancia de estas iniciativas como herramienta de respaldo directo al tejido productivo de la ciudad. Las ocho propuestas contemplan como medida prioritaria, la rebaja inmediata de la Prestación patrimonial de gestión de residuos sólidos urbanos para los establecimientos de la ciudad.

“Estamos hablando de justicia. No podemos exigir lo mismo a quien ha tenido una campaña normal que a quien ha visto su facturación desplomarse por causas ajenas a su voluntad”, señaló Hita, quien considera “imprescindible aliviar la presión fiscal en un momento especialmente delicado”.

El plan de los populares chiclaneros incluye además bonificaciones en otros tributos municipales, facilidades y fraccionamientos en el pago de tasas, exenciones temporales adaptadas a la realidad de cada negocio, la creación de una mesa técnica que evalúe con rigor los daños ocasionados por los temporales y la puesta en marcha de una oficina municipal de asesoramiento que agilice la tramitación de ayudas de otras administraciones.

Asimismo, el PP propone activar bonos al consumo cofinanciados por el Ayuntamiento y diseñar un calendario estable de actividades que incentive la afluencia de clientes durante los próximos meses.

Por otro lado, Hita dice echar en falta ayudas directas a la contratación por parte del Consistorio, para recordar que “el Ayuntamiento de Chiclana es el único organismo que no contempla este tipo de incentivos para fomentar el empleo local”. En este sentido, ha reclamado para autónomos, comerciantes y hosteleros ayudas similares a las concedidas este verano a las cadenas hoteleras para mantener la actividad durante más meses.

La dirigente popular ha lamentado que “el equipo de gobierno haya dejado pasar en los últimos años, programas fundamentales para la generación de puestos de trabajo fomentados por la Junta de Andalucía, como el Plan AIRE, el Plan de Empleo Joven, el Emplea-T o el Programa de Empleo y Formación, que habrían supuesto nuevas oportunidades laborales para vecinos de la ciudad”.