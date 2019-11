El PP denuncia el "uso arbitrario" de una bolsa de trabajo en Emsisa

El Partido Popular, a través de su presidente, Andrés Núñez, y de la concejala Ana Belén Panés, han denunciado “un asunto que ya dimos a conocer hace un par de plenos y que queríamos desgranar y exponer a la opinión pública ante la falta de respuesta por parte del gobierno municipal de un hecho obsceno”, han manifestado. En concreto, el PP denuncia el “uso arbitrario y caprichoso de una bolsa de empleo para la limpieza de edificios públicos de la empresa municipal Emsisa”.

En este sentido, el portavoz de los populares subraya que “no estamos acusando a nadie con nombre y apellidos, pero sí exigimos que se adopten todas y cada una de las medidas necesarias para que los responsables, ya sea por su ejecución o por haberlo conocido y no haber tomado las medidas oportunas, asuman la responsabilidad de estos hechos tan graves”.

En cuanto a la denuncia en cuestión, desde el PP se recuerda que en mayo de 2017 se aprobó una bolsa de trabajo en la empresa municipal Emsisa para limpiadora de edificios públicos. Tras la selección y el corte, la bolsa quedó fijada en 621 personas. “En base a ese orden de cada una de las personas candidatas se va llamando en virtud de las necesidades para cubrir un puesto de trabajo en dicho servicio”, explican, al tiempo que afirman que “en este contexto, lo que descubrimos y denunciamos es que esa bolsa de trabajo era simplemente una pantomima, pues se estaba haciendo un uso arbitrario de la misma”.

Dicha acusación se argumenta, según Núñez, manifestado que “en primer lugar, el orden en el que se llama a las personas no es un orden cronológico, de prelación, sino que hay constantes y continuos saltos a la hora de llamar. Se contrataba a personas con peor posición en el bolsa que a otras que tenían una mejor puntuación. Hay incluso candidatas a las que simple y llanamente no se les ha llamado, a pesar de haber estado en posiciones altas de la lista y preferentes para ser contratadas, mientras que a otras solicitantes se les ha contratado ya en varias ocasiones, pese a no ser de las que más puntuación tenían”. “Hay personas que han tenido tres contratos seguidos, mientras que hay otras que no han sido llamadas a pesar de tener una puntuación alta”, incide Ana Belén Panés.

Para los populares, “en el uso de una bolsa de trabajo podríamos entender que hay una doble vía: una vez cubierta la necesidad de contratar, cuando vuelva a haberla, empiezo de nuevo desde el número 1. La otra opción sería continuar desde la última persona contratada para dar oportunidad a todo el mundo. Pero en el caso de Emsisa no ocurre ni una ni otra”.

Por todo ello, el Partido Popular asegura que “estos hechos revisten una extrema gravedad que ya denunciamos hace un par de sesiones plenarias, cuando instamos al gobierno municipal a tomar cartas en el asunto y depurar las responsabilidades que pudieran existir”. Así, el PP, que reitera que “no se acusa a nadie con nombre y apellidos, pues desconocemos quién puede ser el responsable, en la idea, la ejecución o en silencio”, sí exige que “se castigue a quien sea responsable”.

El portavoz de los populares chiclaneros hace hincapié en que “no estamos ante una cuestión opinable, subjetiva, pues es algo objetivo. El PP no está opinando, sino que hay un hecho objetivo, y es el uso arbitrario e injustificado de la bolsa de trabajo. El alcalde, José María Román, y el delegado de Emsisa son responsables de verificar qué ha ocurrido y tomar decisiones para que se asuman responsabilidades, porque estos actos han de tener consecuencias”.

Cabe destacar, según los datos ofrecidos por el PP, que entre julio de 2017 y octubre de 2018 se realizó una treintena de paquetes de contratos a través de esta bolsa, dentro de los cuales se firmaron 122 contratos individuales, con 79 personas beneficiarias.

“Nosotros no tenemos datos de personas perjudicadas con nombre y apellidos ni de los posibles beneficiarios, las personas que han sido llamadas en reiteradas ocasiones. Simplemente están los datos del orden de prelación. El tema es tan grave que el propio gobierno municipal (PSOE-IU-Ganemos) es quien tenía que llevar esto a los tribunales. El consejo de administración de Emsisa tendría que tener conocimiento de esto y tomar las medidas legales necesarias, porque es tan obsceno que no se puede mirar para otro lado”, insiste Núñez, al tiempo que concluye que “esperamos que el PSOE no pretenda justificar este uso tan obsceno de la bolsa de trabajo, porque ello sería un claro indicativo de su responsabilidad en un hecho que es sinónimo de enchufismo”.