El PP de Chiclana propone trasladar el Archivo Municipal y la Biblioteca al edificio de la Plaza Mayor

En el marco del Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado hoy, la presidenta y portavoz del Partido Popular, Ascen Hita, presentó un proyecto alternativo y propositivo “para dar un giro radical a uno de los grandes fracasos urbanísticos de las últimas décadas del PSOE de José María Román: el edificio de la Plaza Mayor, un inmueble sin uso que lleva 17 años abandonado y cuya presencia sigue desentonando en pleno corazón histórico de Chiclana”, asegura la formación política en una nota de prensa.

La primera medida que defiende el PP es trasladar el Archivo Municipal y la Biblioteca a una de las alas del edificio de la Plaza Mayor, concretamente a la izquierda, aprovechando su amplitud y localización privilegiada. Además, se propone que la planta baja acoja espacios de restauración y ocio, fomentando así la vida social, el turismo cultural y la reactivación del casco histórico.

“Queremos una Plaza Mayor con alma, que sea motivo de orgullo para la ciudad y no un monumento a la desidia. Queremos que el edificio cobre sentido, sea útil, y esté al servicio de todos los ciudadanos”, insistió la portavoz popular.

Asimismo, Ascen Hita planteó celebrar una consulta popular para que sean los propios ciudadanos quienes decidan los usos del ala derecha del inmueble, hoy totalmente infrautilizado.

La idea del PP también es aprovechar los seis millones de euros, que el equipo de gobierno ha previsto para el rescate del edificio y la compra de suelo público para vivienda, para destinar parte de esa inversión a mejoras estéticas de este y que se integre con el entorno monumental. “La Plaza Mayor debe recuperar su armonía. No podemos seguir permitiendo que este edificio siga siendo un bloque gris que rompe con la estética de la Iglesia Mayor y todo el conjunto histórico”, declaró al respecto la presidenta.

Por otro lado, el proyecto popular también incluye trasladar el Conservatorio de Música al edificio que actualmente ocupa la Biblioteca Municipal en la calle La Vega, un inmueble público que está bien integrado en la trama urbana.

De esta manera, “el actual edificio del Conservatorio de Música, situado en el edificio Brake, se podría ampliar con más salas de estudio y nuevas aulas adaptadas para personas que preparan oposiciones, con espacios habilitados para la formación online, clases en directo e interacción con academias y docentes que precisan estas personas”, detallan desde el PP

Con la ubicación del archivo y la biblioteca frente al Museo de la Ciudad, el PP ha ideado “la creación de un eje cultural e histórico en pleno centro, reforzando la identidad y el valor patrimonial de Chiclana. Además, señalan, “con esta reubicación, el proyecto actual para llevar el Archivo Municipal a la barriada de La Carabina podría reconvertirse en suelo para incrementar la oferta de vivienda pública en Chiclana”.