El PP de Chiclana propone mejoras en la Biblioteca ‘García Gutiérrez’

“La Biblioteca Municipal `’García Gutiérrez’, situada en pleno corazón del centro histórico de Chiclana, necesita atención”, así lo ha declarado Partido Popular local, que ha hecho públicas una serie de propuestas “para mejorar las condiciones del edificio y garantizar su uso adecuado por parte de estudiantes, docentes, investigadores y personal de este espacio”.

En este sentido, el grupo municipal afirma que, “en los últimos veranos, las altas temperaturas han hecho agobiante permanecer en su interior durante las horas centrales del día. La ausencia de toldos en el patio y las deficiencias del sistema de climatización han convertido el espacio en una ‘trampa de calor’, que afectó tanto a usuarios como a trabajadores durante los meses estivales”.

Por tanto, los populares proponen la instalación de cubiertas textiles y, la revisión y en su caso, la renovación, de los aires acondicionados de cara a próximas campañas.

Pero no es el único problema, según denuncian. La formación popular también advierte sobre “la falta de un servicio de vigilancia que garantice la seguridad del recinto”.

Para ello, explica que, “con una afluencia destacable, especialmente de menores, opositores e investigadores, y el evidente valor patrimonial del edificio, resulta fundamental contar con personal que controle los accesos, prevenga actos incívicos y proteja el mobiliario y los fondos bibliográficos de gran valor que guarda”.

En su opinión, "la biblioteca debe seguir siendo un referente cultural moderno y accesible, con instalaciones a la altura del valor que representa para Chiclana” y subraya “el papel clave que este espacio ha jugado durante décadas en la formación y la vida cultural de generaciones de chiclaneros”.

Para el Partido Popular, “mejorar la biblioteca no es un gasto, sino una inversión en educación, cultura y futuro. Por eso, pedimos públicamente al gobierno municipal que actúe”.