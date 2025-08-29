Chiclana: La Biblioteca García Gutiérrez aumenta sus fondos bibliográficos con casi 70 títulos

La Biblioteca Municipal García Gutiérrez ha aumentado sus fondos bibliográficos con casi 70 títulos nuevos, entre los que se encuentran las últimas obras de autores tan leídos como Javier Cercas, con ‘El loco de dios en el fin del mundo’; Joël Dicker, con ‘La muy catastrófica visita al zoo’; Antonio Muñoz Molina, con ‘El verano de Cervantes’, o la última premio Nobel ,Han Kang, y su novela ‘La vegetariana’.

Títulos, por otra parte, esperados, como ‘La península de las casas vacías’, de David Uclés; ‘Todo muere’, de Juan Gómez Jurado, o las novelas premiada y finalista de la última edición del Premio Planeta ‘Victoria’ y ‘Fuego en la garganta’, de Paloma Sánchez Garnica y Beatriz Serrano, también aparecen entre estas novedades, así como las imprescindibles novelas de intriga y misterio, tan demandadas por el público como ‘La muerte ajena’, de Claudia Piñero; ‘Jotadé’, de Santiago Díaz; ‘Victorian Psycho’, de Virginia Feito, o ‘La asistenta’, de Freida McFadden.

La Biblioteca amplía también la oferta para la Sala Infantil y Juvenil y sus lectores más pequeños con ‘¿Quién tiene el mando?’, ‘El camino del Ninja (Amanda Black 9)’, ‘Policán 12: el pestazo escarlata’ o ‘Unicornia 2: Una fiesta del revés’.

La adquisición se ha realizado con cargo al presupuesto municipal de 2025 asignado a esta institución para la compra de fondos bibliográficos. Todas las adquisiciones pueden verse en los expositores de novedades de las salas de la Biblioteca.

La selección se realiza en atención a las novedades editoriales, así como a la demanda de las personas usuarias, y siempre con el propósito de incentivar el fomento de la lectura entre la población tanto adulta como infantil y juvenil. Por eso, y durante todo el verano y hasta primeros de octubre, se ha ampliado el plazo de préstamos, de dos a tres semanas.