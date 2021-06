El PP de Chiclana pide el arreglo del parque infantil de la Plaza de las Bodegas

"Sin parques infantiles en condiciones para el disfrute de los más pequeños". Así asegura el PP de Chiclana que se encuentra gran parte del centro de la ciudad, "debido a que el tobogán de la Plaza de las Bodegas fue retirado hace un mes sin que haya sido repuesto y a que el Ayuntamiento, a través de Chiclana Natural, retiró las instalaciones infantiles de la Alameda del Río al completo".

En este sentido, el concejal del PP Diego Rodríguez señala que “los vecinos de la Plaza de las Bodegas y alrededores nos trasladan las quejas por el estado del parque infantil situado junto al Centro de Interpretación del Vino y la Sal, debido a que las familias y, sobre todo, los más pequeños se están quedando sin lugares de esparcimiento”.

El edil subraya que “hace casi un mes que retiraron el tobogán para repararlo en la Plaza de las Bodegas y no lo han sustituido aún. Esto hace que los pequeños vayan ilusionados, pues el único atractivo es el tobogán, y se encuentran con que no existe. Hablamos de un punto con establecimientos de hostelería, junto a la Plaza de Abastos y muy céntrico, que suele ser un punto de reunión y esparcimiento, algo que aumenta en verano”.

Por tal motivo, el PP reclama al gobierno local de PSOE e IU que atienda la petición vecinal y se instale cuanto antes para el disfrute de los niños.

Diego Rodríguez afirma que “en lugar de permitir un crecimiento y dar más servicios, lo que están haciendo desde el gobierno municipal es lo contrario. Tenemos una ciudad abandonada y con falta de servicios para el ocio y el esparcimiento de los más pequeños. No podrá decir el equipo de gobierno que Chiclana es Ciudad de la Infancia, porque los hechos hablan por sí solos”.

"El caso de la Plaza de las Bodegas no es el único", incide Rodríguez, recordando que "el Partido Popular ya llevó al Pleno municipal el desmantelamiento del parque infantil de la Alameda del Río por parte de la empresa municipal Chiclana Natural. Parece que no van a volver a instalarlo, pues retiraron todo en su momento y no hay señal alguna de que vayan a reponerlo”.

La denuncia realizada lo que viene a demostrar, según el Partido Popular, es que “hay que priorizar en el gasto del Ayuntamiento en atender las necesidades del municipio y de quienes viven en él antes de destinar el dinero a cuestiones que no aportan beneficio por ningún lado”.

El PP se congratula de las mejoras en el parque de Los Gallos

Por otra parte, desde el PP se congratulan de que "tras un año de reclamaciones continuas, al final el gobierno local de PSOE e IU ha atendido las peticiones del Partido Popular y ha reparado el vallado exterior del parque de Los Gallos".

El concejal Germán Braza manifiesta en este sentido que “han hecho falta muchos ruegos en los plenos y muchas denuncias públicas, pero nos alegramos de que, por fin, y ya era hora, el alcalde, José María Román, haya tenido tiempo para atender la demanda vecinal que desde el PP hemos defendido y trasladado sin cesar”.

Una vez lograda esta reivindicación, “el Partido Popular no se conforma”, asegura, e insta al gobierno local a que “aproveche la inercia y actúe en el resto de parques del municipio que están en un estado poco deseable. Esperamos que la próxima actuación no se retrase otro año más, porque ni la ciudad ni los vecinos se merecen el castigo de tener que esperar un año para que asuntos como éste se solucionen”.