El PP de Chiclana aplaude la inversión de tres millones para adquirir el Palacio de Justicia y la anunciada ampliación

El Partido Popular de Chiclana ha mostrado su satisfacción tras confirmarse la adquisición del actual Palacio de Justicia por un importe de 3 millones de euros, una inversión que permitirá ampliar y modernizar las instalaciones y situar a la ciudad en el lugar que merece en materia judicial.

Ascen Hita, portavoz del Partido Popular en Chiclana y parlamentaria andaluza miembro de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha subrayado que esta actuación "es fruto del trabajo continuado de los dos últimos años, en los que hemos defendido con firmeza que la Justicia en Chiclana necesitaba soluciones reales, estables y de futuro".

Hita ha recordado que la opción de ampliar y modernizar el actual edificio ha sido avalada por los propios profesionales de la Justicia, que han considerado esta sede como la más adecuada frente a la propuesta del Ayuntamiento de Chiclana de trasladar la actividad judicial al edificio de la Plaza Mayor.

Asimismo, ha puesto en valor la petición del consejero de Justicia para que Chiclana cuente con siete plazas judiciales en lugar de seis, lo que permitirá dar el paso para que la ciudad acceda a la condición de magistratura, con las ventajas que ello supone en términos de estabilidad y permanencia de los jueces en el municipio.

"Con este proyecto, no solo resolvemos un problema enquistado desde hace años, sino que aseguramos a los chiclaneros unas instalaciones modernas, cercanas y eficaces para el acceso a la Justicia", ha señalado Hita.

La portavoz popular ha destacado que esta inversión se suma a los más de 100 millones de euros que el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado en los últimos años a Chiclana, con actuaciones como las 55 viviendas de La Delicia ya entregadas y las 47 actualmente en ejecución, la rehabilitación de edificios emblemáticos como Caja de Ahorros, Fermesa o el Recreo San Pedro, el sendero que conecta Chiclana con San Fernando, el proyecto de turismo sostenible en la zona de La Rana Verde, las obras de mejora en la barriada del Pilar, el tranvía de la Bahía de Cádiz, la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo y Nueva Gadeira, entre otros.

"Asistimos a una prueba más de que, cuando gobierna el Partido Popular, los proyectos avanzan, las demandas ciudadanas encuentran respuesta y las inversiones llegan a Chiclana. Este es solo un paso más, y seguiremos trabajando para que nuestra ciudad ocupe el lugar que merece dentro de Andalucía", ha concluido.