El PP de Chiclana denuncia que los presupuestos “consolidan un Ayuntamiento convertido en una auténtica máquina de recaudar”

La presidenta del PP de Chiclana, Ascensión Hita, señaló hoy en rueda de prensa que los presupuestos municipales “consolidan un Ayuntamiento convertido en una auténtica máquina de recaudar”, e insistió en que” el IBI acumula una subida del 42% desde 2015, a la que se suma en 2026 el tasazo de la basura, además del incremento del recibo del agua en años anteriores, la implantación de la zona naranja y una política cada vez más agresiva de multas y sanciones a través de la Zona de Bajas Emisiones”.

Todo esto ocurre, continuó diciendo “cuando el Ayuntamiento cerró 2024 con un superávit superior a los 11 millones de euros, lo que demuestra que las subidas de impuestos no responden a una necesidad real, sino a una mala gestión”.

También declaró que “los presupuestos descapitalizan el Ayuntamiento, recurriendo a la venta de patrimonio municipal, al uso de las reservas de Chiclana Natural y a la solicitud de un préstamo de 3,5 millones de euros, mientras se arrastran sentencias como la del Pinar de Hierro, con un impacto de 13,5 millones de euros”, para agregar que “el resultado es más deuda, menos patrimonio y menos capacidad de inversión”.

Por otro lado, la portavoz del PP subrayó que “las inversiones bajan un 21,5%, las ayudas sociales caen un 28,40% y que, según el informe de la Intervención Municipal, el 75% del presupuesto de inversiones no se gasta. Son presupuestos de humo, pan y circo: baja la vivienda pública un 25% mientras sube un 21% las fiestas”.

Asimismo, denunció también “la falta absoluta de diálogo”, señalando que “no se ha convocado el Consejo Económico y Social ni se han mantenido reuniones previas con la oposición”. Y considera que “Izquierda Unida ha renunciado a los presupuestos participativos que siempre defendió y se ha convertido en cómplice de unos presupuestos impuestos y opacos”, ha criticado.

En el ámbito social, Hita puso en valor que, “según la memoria de EMSISA, el 32,42% del presupuesto total de la empresa municipal está financiado por la Junta de Andalucía, destacando que el servicio de ayuda a domicilio ha mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras, con una subida del 44% del precio hora respecto a 2018, cuando gobernaba el PSOE, que lo mantuvo congelado 13 años”.