El PP de Chiclana avala por unanimidad la candidatura de Juanma Moreno

El Partido Popular de Chiclana celebró el pasado martes su junta directiva local, que estuvo presidida por Ascen Hita; su secretaria general, Ana Bertón, y la coordinadora general de la formación, Carmen Baena.

En el encuentro, las distintas vicesecretarías presentaron las líneas de trabajo que desarrollarán durante el nuevo curso político. En el transcurso de la sesión, la dirección local del partido apoyó de manera unánime la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia del PP andaluz de cara al XVII Congreso regional que se celebrará en Sevilla los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Ascen Hita subrayó que “el proyecto del PP andaluz es hoy más necesario que nunca” y animó a la militancia a participar de forma activa en este proceso clave para el futuro del partido y de Andalucía.

Durante su intervención, realizó un balance muy positivo del reciente Debate del Estado de la Ciudad, y la firme convicción de que el PP chiclanero seguirá ejerciendo “una oposición responsable y constructiva, centrada en propuestas útiles para la ciudad y alejada de la parálisis del actual equipo de gobierno y de quienes no tienen propuestas de futuro para Chiclana”

En este sentido, volvió a destacar la iniciativa presentada por su grupo para convertir el edificio de la Plaza Mayor en un nuevo centro de archivo municipal y biblioteca, que busca "recuperar un espacio público que lleva casi 18 años inutilizado, fomentar la participación ciudadana y potenciar la actividad cultural en el centro urbano".

Hita aseguró afrontar este nuevo periodo político con ilusión y esperanza y agradeció el intenso trabajo desarrollado por las vicesecretarías populares y por Nuevas Generaciones, así como su implicación en la reactivación de las diferentes áreas de trabajo del partido.