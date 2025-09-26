El PP de Chiclana avala por unanimidad la candidatura de Juanma Moreno
Refrenda el liderazgo de este para presidir el PP andaluz en el XVII Congreso regional que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla
La presidenta local afronta el nuevo curso político con “ilusión, y esperanza”
El PP y la Asociación de Empresas de Chiclana abordan "los grandes retos económicos de la ciudad"
El Partido Popular de Chiclana celebró el pasado martes su junta directiva local, que estuvo presidida por Ascen Hita; su secretaria general, Ana Bertón, y la coordinadora general de la formación, Carmen Baena.
En el encuentro, las distintas vicesecretarías presentaron las líneas de trabajo que desarrollarán durante el nuevo curso político. En el transcurso de la sesión, la dirección local del partido apoyó de manera unánime la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia del PP andaluz de cara al XVII Congreso regional que se celebrará en Sevilla los días 7, 8 y 9 de noviembre.
Ascen Hita subrayó que “el proyecto del PP andaluz es hoy más necesario que nunca” y animó a la militancia a participar de forma activa en este proceso clave para el futuro del partido y de Andalucía.
Durante su intervención, realizó un balance muy positivo del reciente Debate del Estado de la Ciudad, y la firme convicción de que el PP chiclanero seguirá ejerciendo “una oposición responsable y constructiva, centrada en propuestas útiles para la ciudad y alejada de la parálisis del actual equipo de gobierno y de quienes no tienen propuestas de futuro para Chiclana”
En este sentido, volvió a destacar la iniciativa presentada por su grupo para convertir el edificio de la Plaza Mayor en un nuevo centro de archivo municipal y biblioteca, que busca "recuperar un espacio público que lleva casi 18 años inutilizado, fomentar la participación ciudadana y potenciar la actividad cultural en el centro urbano".
Hita aseguró afrontar este nuevo periodo político con ilusión y esperanza y agradeció el intenso trabajo desarrollado por las vicesecretarías populares y por Nuevas Generaciones, así como su implicación en la reactivación de las diferentes áreas de trabajo del partido.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.