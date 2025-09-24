El PP y la Asociación de Empresas de Chiclana abordan "los grandes retos económicos de la ciudad"

El Partido Popular de Chiclana, representado por su presidenta local Ascen Hita, la senadora Teresa Ruiz-Sillero y la secretaria general y delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Bertón; mantuvo el pasado viernes una reunión de trabajo con miembros de la Asociación de Empresas, “en la que se abordaron los principales problemas que lastran el desarrollo económico de la ciudad”, según informó la formación política en una nota de prensa.

Una de las cuestiones centrales fue “la urgencia de mejorar las infraestructuras de comunicación que conectan Chiclana y la provincia de Cádiz con el resto de España”. En este sentido, el PP defendió “la necesidad de planificar de forma inmediata los estudios para la construcción del tercer carril de la AP-4 a su paso por la provincia de Cádiz, una infraestructura estratégica para la logística, el turismo y la competitividad”, para añadir que durante el encuentro, también se abordaron cuestiones como “la necesidad de acelerar las obras del Nudo de Tres Caminos, así como el impulso que daría la llegada del AVE a la Bahía de Cádiz”.

Asimismo, se trató “la situación de la Cañada de los Barrancos, infraestructura de competencia municipal, sobre la que el PP pidió al alcalde que asuma sus responsabilidades e inicie los trámites para su rehabilitación”, explicó.

La nota de prensa incluye que los asistentes compartieron opiniones sobre el PGOU y el POU, “fundamentales para dotar de seguridad jurídica a las inversiones y facilitar el desarrollo económico de Chiclana. No se puede seguir con normas urbanísticas de los años 80. Sin planeamiento, las inversiones se van a otros municipios”, señaló Hita, quien recordó que la ciudad pierde oportunidades de crecimiento económico y empresarial por culpa de no tener un Plan General.

En cuanto al edificio de Tecnotur, los populares aseguran que coincidieron con los empresarios “en la urgencia de dotarlo de contenido y uso real, por tratarse de una infraestructura con un tremendo potencial y un emplazamiento privilegiado”. Además, Hita compartió con la Asociación de Empresas el proyecto del PP para la rehabilitación integral del edificio de la Plaza Mayor, con una propuesta cultural, formativa y de ocio, que dinamizaría el centro de Chiclana.

En el transcurso de esta reunión, los intervinientes también analizaron “la creciente presión fiscal en la ciudad, especialmente con la tasa de basura, donde los empresarios se mostraron favorables a una mejora en las ordenanzas municipales que apliquen una tarificación más ajustada al tamaño de los locales, al tipo de actividad o si la empresa contribuyente cuenta con recogida obligatoria de residuos por compañías externas”, revela el comunicado del PP.

En el plano económico, Hita denunció que “Chiclana pierde 6,2 millones de euros por la falta de actualización de las entregas a cuenta del Estado, y que el actual sistema de financiación autonómica supone un perjuicio de 20 millones de euros anuales para la ciudad”.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener encuentros periódicos entre el Partido Popular y la Asociación de Empresas de Chiclana, para analizar propuestas concretas que mejoren la economía y el bienestar de los chiclaneros.