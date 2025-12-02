El PP de Chiclana asegura que la instalación de contenedores en el diseminado es “el paso previo a la subida del recibo de la basura”

El Partido Popular de Chiclana ha asegurado en una nota de prensa que la instalación de nuevos contenedores en el diseminado “no responde a una mejora del servicio, sino que constituye el paso previo a la subida del recibo de la basura que el gobierno municipal pretende aplicar, derivada de las obligaciones impuestas por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

En palabras de la presidenta local, Ascen Hita “es bochornoso que el Ayuntamiento presente estos nuevos contenedores como un cambio estructural en la gestión de residuos, cuando el diseminado lleva años abandonado".

Para el PP, el anuncio llega “tarde y sin planificación”, ya que entiende que “la instalación de contenedores no viene acompañada de una explicación clara sobre si habrá cambios en la frecuencia de recogida, o el coste del mantenimiento de estas instalaciones”.

A este respecto, la vicesecretaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y concejala del PP, Desiré Olivero, ha apuntado que “estamos ante un parche estético. Si no hay vigilancia, ni mantenimiento, ni información clara a los vecinos, será otro fracaso más del gobierno de José María Román”.