El PP acusa a Vera de maquillar las cifras de criminalidad en Chiclana

El Partido Popular de Chiclana ha reaccionado con dureza a las declaraciones del delegado municipal de Seguridad, José Manuel Vera, sobre el descenso de la criminalidad en la ciudad durante el primer semestre del año. Los populares acusan al gobierno local “de ofrecer una visión distorsionada de la realidad, escudándose en cifras que no reflejan la gravedad de los hechos delictivos que están teniendo lugar en el municipio”.

“Que el número total de delitos haya bajado un 8% no significa que Chiclana sea más segura. No se puede comparar un hurto en una tienda con un asesinato. Ambos cuentan como un delito, pero su impacto social y la alarma que generan no tienen nada que ver”, afirman desde el PP.

A la vez que denuncian la falta de medios y efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, una situación que achacan directamente al gobierno central de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A nivel municipal, los populares cargan contra José Manuel Vera, a quien acusan de mantener una actitud de confrontación permanente con la Policía Local. "No solo no sabe coordinar el área de Seguridad, sino que se ha convertido en un obstáculo para su funcionamiento. Está más preocupado por maquillar su mala gestión que por resolver los verdaderos problemas de seguridad que sufre la ciudad, como la falta de policías y de recursos", advierten.

Desde el Partido Popular exigen al alcalde, José María Román, que actúe con responsabilidad y reconsidere el modelo de gestión de la seguridad ciudadana.