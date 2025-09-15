El PP de Chiclana denuncia “el deterioro progresivo” de El Torno

La presidenta del PP, Ascen Hita, y la coordinadora general y concejala, Carmen Baena, visitaron recientemente la barriada de El Torno, donde mantuvieron un encuentro con vecinos y presidentes de comunidades de varios bloques de viviendas, con el objeto de “escuchar sus demandas y comprobar de primera mano el estado actual de la zona”, explica la formación política en una nota de prensa.

Así, las representantes populares recorrieron este espacio y comprobaron el estado de sus calles, “constatando lo que los vecinos llevan años denunciando: El Torno sufre una degradación creciente, fruto de la inacción absoluta del gobierno municipal de PSOE e IU”.

Uno de los problemas más señalados, según el PP, “es el preocupante estado de las aceras, muchas de las cuales se encuentran levantadas por las raíces de los árboles, lo que supone un evidente riesgo para viandantes, especialmente personas mayores o con movilidad reducida”. En opinión de Ascen Hita, “no hay planificación, no hay mantenimiento, no hay ni siquiera interés por reunirse con los vecinos. El abandono en El Torno es total, y eso se ve en cada calle”.

Asimismo, advirtió sobre “la nula conservación del arbolado público, que no recibe el mínimo cuidado. Los árboles llevan años sin poda. Cuando llegue el mal tiempo, ese descuido se puede traducir en accidentes. No es una suposición: ya ha ocurrido en el pasado. Pero este gobierno ignora a los vecinos y sus problemas”.

Carmen Baena recordó que “esta no es la primera vez que el PP de Chiclana visita El Torno, ni la primera vez que denunciamos públicamente el deterioro de la barriada”.

Asimismo, las responsables populares aprovecharon el encuentro para informar sobre las distintas ayudas para la rehabilitación y mejora de la accesibilidad de los edificios, tanto a través de EMSISA como mediante futuras convocatorias de la Junta de Andalucía. En este sentido, animaron a los presentes a preparar con antelación la documentación necesaria para acceder a estas subvenciones, como el acta de constitución de la comunidad de propietarios y su puesta en funcionamiento, ya que son requisitos indispensables para optar a los programas de ayudas públicas.

El Partido Popular insistió en que en El Torno “no se ha hecho absolutamente nada durante años, mientras los espacios comunes van perdiendo calidad y seguridad. Los vecinos tienen todo el derecho a vivir en un entorno digno, cuidado, y con unas infraestructuras ben condiciones. No estamos pidiendo lujos, estamos reclamando unas condiciones básicas de mantenimiento”.