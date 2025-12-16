Una policía local de Chiclana, humillada y vejada por parte de un compañero de la plantilla

Una policía local de Chiclana ha padecido humillaciones y vejaciones por parte de un compañero de la plantilla, debido a la postura que mantiene ante las movilizaciones sindicales que se están llevando a cabo, según han confirmado diversas fuentes.

Sobre este suceso, el delegado del área, José Vera, ha relatado que, desde el inicio de este reivindicaciones, “se han ido radicalizando las posturas, también en el seno de la Jefatura”. Y se ha mostrado firme al declarar que “no vamos a tolerar ninguna amenaza o coacción. El ejercicio sindical en democracia no puede acompañarse de actitudes que atenten contra la libertad o dignidad de las personas”. Finalmente, ha anunciado que “se investigará y sancionará cualquier conducta inapropiada. La libertad sindical y de opinión, tambien tiene limitaciones en nuestro estado de derecho”.

Por su parte, UPLBA Chiclana ha calificado en sus redes sociales la actitud del policía local de “vil y deleznable” y ha querido “dejar muy claro algo sencillo: lo que ha pasado con la compañera no es tolerable y no admite neutralidad. Se han vertido vejaciones y humillaciones públicas, con total desprecio a la realidad y a su dignidad personal y profesional”.

Asimismo, ha añadido que “quien se pone de perfil, quien mira hacia otro lado o se escuda en el “yo no me meto”, aunque no lo quiera, está dejando sola a la víctima y reforzando al que agrede”.

El sindicato ha afirmado que “estamos y estaremos del lado de la compañera y de cualquier policía que sufra ataques personales, vejaciones o humillaciones públicas. Pedimos a todos nuestros compañeros que se sitúen claramente del lado del respeto, la dignidad y el compañerismo. Aquí no caben medias tintas”.

Por otro lado, el PP de Chiclana ha mostrado, también a través de las redes sociales, “su apoyo y solidaridad con la policía local”, para agregar que “nada justifica el desprecio, la falta de respeto ni los ataques a la dignidad personal y profesional de una mujer. Estos hechos no pueden normalizarse ni silenciarse. La convivencia, el compañerismo y el respeto deben ser valores irrenunciables dentro de la Policía Local”.

Para concluir ha manifestado que “hoy queremos decirle con claridad que no está sola. Estamos a su lado y del lado de todas las mujeres que merecen trabajar en un entorno seguro, digno y libre de humillaciones”.